Người dân TP.HCM sáng chấm công trễ, tối kẹt ở công ty vì mưa lớn

TP.HCM mưa như trút nước giờ tan tầm, người dân vật vã về nhà Mưa lớn trút xuống TP.HCM vào cuối giờ chiều ngày 30/9 khiến nhiều tuyến đường ngập nước. Tại đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, nước chảy xiết, dòng xe di chuyển chậm.

Hoàng Anh (sinh năm 2001) đi làm sớm hơn thường lệ khoảng 10 phút sáng 30/9 nhưng vẫn đến công ty trễ 20 phút. Mưa lớn khiến dòng xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ùn lại kéo dài, mỗi mét đường trở nên chật vật.

Chiều tan ca, cô cùng nhiều đồng nghiệp tiếp tục “mắc kẹt” tại công ty khi mưa lớn kèm dông trút xuống đúng giờ mọi người chuẩn bị về nhà.

“Một ngày đi làm quá vất vả. Chắc lần đầu tiên tôi dính mưa cả lúc đi lẫn lúc về. Giờ mưa chưa biết đến mấy giờ mới có thể về được nhà”, Hoàng Anh nói với Tri Thức - Znews.

Đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình ngập nặng vào chiều tối 30/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Mưa lớn kèm sấm sét

Khoảng 16h30 ngày 30/9, mưa lớn kèm sấm sét xuất hiện tại nhiều khu vực TP.HCM, trong đó có phường Thủ Đức, Hiệp Bình và Dĩ An. Mưa kéo dài gần một giờ tại một số nơi, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng việc di chuyển vào giờ cao điểm. Đến giờ tan tầm, vùng mưa mở rộng sang cả các quận khu vực trung tâm, khiến dân văn phòng phải đội mưa về nhà hoặc nán lại công ty.

Tại một số tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Quốc lộ 13, lượng phương tiện tăng cao trong lúc mưa lớn khiến giao thông ùn ứ nhiều đoạn. Nhiều người đi xe máy phải dừng lại mặc áo mưa hoặc tìm nơi trú mưa, trong khi một bộ phận nhân viên văn phòng chọn ở lại công ty chờ mưa giảm mới về.

Cẩm Ly (28 tuổi), nhân viên ngân hàng tại phường Sài Gòn, cho biết trong tuần qua cô hai lần chết máy xe vì cố chạy về nhà trong những ngày mưa lớn. Mỗi lần sửa xe, cô tốn khoảng 200.000 đồng.

Sau vài lần chật vật trên đường, Ly chọn ở lại văn phòng chờ mưa và nước rút rồi mới về. Tan ca muộn khiến bữa tối, thời gian nghỉ ngơi và những kế hoạch cá nhân của cô cũng phải lùi lại.

“Ngày nào cũng về trong tình trạng ướt mưa, sức khỏe tôi cũng bị ảnh hưởng”, Ly nói.

Mưa lớn tại Thủ Đức vào khoảng 17h, tối 30/9. Ảnh: Trang Thư.

Tương tự, Vân Anh (26 tuổi, sống tại phường Bình Thạnh), làm việc tại tòa Etown, phường Xóm Chiếu, nhiều lần phải nán lại sau giờ làm để tránh mưa. Chiều 30/9, thay vì ngồi lại văn phòng, cô xuống quán cà phê dưới tòa nhà chờ mưa ngớt.

Trong thời gian chờ, nữ nhân viên marketing tranh thủ xử lý nốt công việc trong ngày, thậm chí làm trước một phần việc của ngày hôm sau để không bị dồn việc.

Đợt mưa chiều tối tiếp tục nối dài một ngày thời tiết bất lợi tại TP.HCM. Từ sáng sớm 30/9, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực, đúng thời điểm người dân đi học, đi làm.

Các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ và khu vực cầu Bình Triệu xảy ra ùn ứ kéo dài. Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, dòng xe có thời điểm nối dài hơn 1 km. Nhiều người đi xe máy phải len qua các khoảng trống giữa dòng phương tiện để di chuyển từng đoạn.

Tại ngã tư MK gần cầu Rạch Chiếc, nhiều người dừng phương tiện dưới đường để mặc áo mưa khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp, giao thông càng khó khăn.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng việc di chuyển giữa TP.HCM và khu vực Dĩ An. Nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng xe máy chết máy, người dân phải di chuyển chậm qua các đoạn ngập.

Đây là lần thứ hai trong ngày người dân phải đối mặt với mưa lớn vào thời điểm giao thông đông đúc. Buổi sáng, mưa xuất hiện kéo dài khiến thời gian di chuyển của nhiều người tăng đáng kể. Đến chiều, mưa tiếp tục trút xuống đúng giờ tan tầm, khiến nhiều người phải thay đổi lịch trình hoặc chờ tại nơi làm việc.

Dự báo TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày đầu tháng 10. Ảnh: Hoài Bảo.

Cảnh báo mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi ở Nam Bộ và TP.HCM. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Lê Minh Xuân 168,2 mm, Thủ Dầu Một 100 mm, Bình Chánh 81,4 mm, Thuận An 81,8 mm và Bến Cát 74 mm.

Đợt mưa hình thành trong điều kiện hội tụ gió trên cao hoạt động trên khu vực. Hình thế này làm khí quyển xáo trộn, tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu phát triển mạnh, khiến mưa thường đi kèm dông sét và gió giật.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam Bộ, chiều, tối và đêm 30/9, TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 1 và 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn tồn tại, do đó TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối và đêm. Một số nơi có mưa to kèm sét.

Bên cạnh mưa lớn, mực nước tại nhiều trạm sông, kênh, rạch khu vực Nam Bộ vẫn ở mức cao sau kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch.

Tại TP.HCM, đỉnh triều ngày 30/9 tại Nhà Bè đạt 1,6 m, ở mức báo động 3; tại Phú An đạt 1,56 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,04 m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều đạt 1,68 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,08 m.

Đỉnh triều tại các trạm ở TP.HCM và Nam Bộ được dự báo còn ở mức cao trong 2-3 ngày đầu, sau đó giảm nhanh. Khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch có nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường.