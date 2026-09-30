Ông Vyacheslav Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin (trái). Ảnh: tư liệu KCNA/TTXVN

Theo đó, ông Vyacheslav Volodin - ứng cử viên do khối nghị sĩ đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đề cử, đã tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện với 406 phiếu thuận trên tổng số 442 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Với kết quả này, ông Vyacheslav Volodin trở thành người đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Hạ viện 3 khóa liên tiếp, sau các khóa VII và VIII trước đó.

Ứng cử viên còn lại là Dmitry Novikov, đại diện cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), được 36 phiếu. Các chính đảng còn lại trong Hạ viện, gồm đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng Những người mới và đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật (gọi tắt là đảng Nước Nga Công bằng) không đề cử ứng cử viên.

Tại phiên họp toàn thể đầu tiên, các đại biểu Hạ viện khóa IX cũng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết bầu các lãnh đạo cấp phó của cơ quan này. Theo đó, Hạ viện Nga khóa mới sẽ có 2 Phó Chủ tịch thứ nhất cùng 9 Phó Chủ tịch.

Bà Irina Yarovaya thuộc khối nghị sĩ đảng Nước Nga Thống nhất và ông Ivan Melnikov thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đã được bầu làm các Phó Chủ tịch thứ nhất. Trong số 9 Phó Chủ tịch khác, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất chiếm đa số với 6 đại diện, bao gồm các ông/bà: Vladimir Vasilyev, Aleksandr Zhukov, Vitaly Savelyev, Anna Kuznetsova, Aleksey Gordeyev và Viktoria Abramchenko. 3 vị trí Phó Chủ tịch còn lại thuộc về đại diện của các chính đảng khác tại nghị viện, gồm bà Maria Voropayeva đại diện đảng LDPR, ông Vladislav Davankov đại diện đảng Những người mới và ông Aleksandr Babakov đại diện đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa IX diễn ra ngày 30/9, Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vì đã ủng hộ ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cơ quan lập pháp này. Ông Vyacheslav Volodin nhấn mạnh đây là một trọng trách lớn lao, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ và xứng đáng với sự tin tưởng của người đứng đầu nhà nước.