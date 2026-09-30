Thường trực Tỉnh ủy giao ban với thủ trưởng các cơ quan nội chính

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan Nội chính và một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Quý III năm 2026, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, thực hiện các dự án trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự, việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng tiếp tục đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự quan tâm, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành nói chung và các cơ quan nội chính tỉnh nói riêng đã tích cực triển khai phối hợp đồng bộ, hiệu quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, nội vụ, hải quan, quản lý thị trường... được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Trung ương, cơ quan nội chính tỉnh đã khẩn trương tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo thành lập tổ công tác rà soát, đôn đốc, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gấy thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, đã cơ bản phân loại, tổng hợp các dự án chậm tiến độ, vướng mắc để kịp thời tham mưu cấp uỷ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chủ động phối hợp nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm không để phát sinh, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng chí Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biếu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Trong quý, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm về tham nhũng, tiêu cực có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chất lượng tham mưu, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ở một số sở, ngành và UBND cấp xã còn hạn chế.

Tiến độ giải quyết, tháo gỡ các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc còn chậm, nhất là nhóm các dự án cần thu hồi, nhóm dự án chậm quyết toán, nhóm dự án vướng giải phóng mặt bằng, nhóm dự án cần áp dụng các cơ chế đặc thù. Việc tự phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo còn chậm so với kế hoạch đề ra…

Đông chí Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh phát biếu tại hội nghị.

Lãnh đạo Viện Kiếm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời, phân tích, làm rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan nội chính trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, địa phương chủ động nhận diện các vấn đề có thể phát sinh từ sớm, từ cơ sở; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường; buôn lậu, gian lận thương mại. Chuẩn bị tốt phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán; không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tố tụng. Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các vụ án, vụ việc đang giải quyết; nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đối với những việc chậm phải xác định rõ nguyên nhân, khâu đang vướng, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý. Những vướng mắc trong phối hợp thuộc thẩm quyền các cơ quan của tỉnh thì chủ động thống nhất giải quyết, hạn chế tối đa việc chuyển qua chuyển lại hoặc kéo dài không cần thiết.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; đẩy nhanh thực hiện các kết luận thanh tra; chú trọng thu hồi tài sản và xử lý trách nhiệm sau thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, phải nâng cao khả năng tự kiểm tra, tự phát hiện sai phạm ngay trong từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kỷ luật, kỷ cương và việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi mình quản lý.

Tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tổ công tác và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát theo từng nhóm dự án, nhưng phải chuyển mạnh từ “rà soát, phân loại” sang “xử lý, tháo gỡ”. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, phải xác định rõ phương án và thời hạn giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ nội dung cần xin ý kiến để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; không để tình trạng vướng mắc kéo dài tiếp tục làm lãng phí đất đai, tài sản và nguồn lực đầu tư.

Tập trung xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các vấn để về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tín ngưỡng, tôn giáo và những vụ việc có nguy cơ phát sinh điểm nóng. Tổ công tác số 48 tiếp tục rà soát từng vụ việc; xác định rõ vụ việc nào có thể giải quyết dứt điểm, vụ việc nào còn vướng và trách nhiệm của từng cơ quan. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết, không để người dân phải đi lại nhiều lần, không để đơn thư kéo dài do chậm xử lý hoặc phối hợp không tốt.