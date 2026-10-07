Thu thuế xuất nhập khẩu: Vượt mục tiêu phấn đấu

Năm 2026, chỉ tiêu pháp lệnh về thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) được Cục Hải quan Việt Nam và UBND tỉnh giao cho Chi cục Hải quan khu vực VI là 9.600 tỷ đồng. Chỉ sau 5 tháng đầu năm 2026, chi cục đã thu 9.961 tỷ đồng, vượt 4% dự toán được giao.

Về đích sớm

Bà Đỗ Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực VI chia sẻ: Ngay sau khi hoàn thành số thu theo dự toán pháp lệnh được giao, căn cứ theo dư địa tăng trưởng trong hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh, chi cục đã điều chỉnh mục tiêu phấn đấu lên 18.100 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 4/10, mục tiêu phấn đấu đã vượt với số thu đạt hơn 18.300 tỷ đồng, đây là số thu thuế XNK đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị kiểm tra máy xúc nhập khẩu

Để có được kết quả đó, hải quan các cửa khẩu đã tổ chức gặp gỡ, vận động các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hoạt động XNK những mặt hàng có thuế suất cao làm thủ tục qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, ngoài tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp XNK ngay từ tháng 2/2026, hằng tháng, lãnh đạo Hải quan các cửa khẩu đều tổ chức họp, làm việc với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn vướng mắc trong hoạt động XNK, từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp.

Với sự hỗ trợ kịp thời đó đã tạo dựng niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp XNK, qua đó, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng doanh nghiệp XNK làm thủ tục hải quan tại cơ quan địa phương đã tăng mạnh. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026 đã có trên 6.700 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, thực hiện XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. trong đó, có hơn 3.300 doanh nghiệp mới. Chính điều này giúp số thu thuế XNK của Chi cục Hải quan khu vực VI đạt cao như hiện nay.

Hướng đến mục tiêu mới

Mặc dù đã hoàn thành mục tiêu phấn đấu đã đề ra, nhưng thời điểm này, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI vẫn đang tiếp tục chỉ đạo hải quan các cửa khẩu phát huy hiệu quả các Tổ giải quyết vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp XNK, từ đó hướng đến rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp, đồng thời chủ động nhận diện và xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp XNK một cách tối đa trong hoạt động thông quan hàng hóa. Qua đó nhằm tiếp tục thu hút thêm nhiều doanh nghiệp XNK hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh.

Song song với đó, hải quan các cửa khẩu tiếp tục rà soát tình hình thực tế trong hoạt động thương mại biên giới, từ đó kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI những giải pháp mới để Chi cục Hải quan khu vực VI tham mưu UBND tỉnh triển khai các biện pháp nhằm nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện hạ tầng các cửa khẩu. Qua đó nhằm đáp ứng sự gia tăng thực tế của các doanh nghiệp hoạt động XNK trong thời gian tới.

Ông Bùi Thanh Tùng, đại diện Công ty TNHH Logistics ICT (trụ sở tại phường Kỳ Lừa) chia sẻ: Việc phối hợp với cơ quan hải quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ngày càng thuận lợi hơn. Khi các khâu được cán bộ hải quan hướng dẫn rõ ràng, phương tiện được xử lý thông suốt thì các doanh nghiệp có điều kiện tổ chức hoạt động vận tải XNK chủ động hơn, hạn chế thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.

Trao đổi với lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI, được biết, hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 18.100 tỷ đồng sớm trước 3 tháng đã giúp chi cục có thêm thời gian để hướng đến những mục tiêu cao hơn. Theo đó, với tốc độ thu như hiện tại (25 – 30 tỷ đồng/ngày), Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục phấn đấu đến hết năm 2026, tổng số thu thuế XNK của đơn vị sẽ đạt trên 21.000 tỷ đồng - hướng tới xác lập thêm một dấu mốc mới trong công tác thu thuế XNK của hải quan Lạng Sơn.

Với những giải pháp đã và đang triển khai, tin rằng, Chi cục Hải quan khu vực VI sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu 21.000 tỷ đồng như đã đề ra.