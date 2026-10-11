Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu sớm đưa tổ hợp Muyuan vào hoạt động

Chiều 11/10, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó, động viên doanh nghiệp triển khai dự án sau lễ khởi công tổ chức vào sáng cùng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ phải qua) nghe chủ đầu tư báo cáo về tình hình triển khai dự án.

Dự án do Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai triển khai, có tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng. Tổ hợp kết hợp chăn nuôi heo công nghệ cao với sản xuất thức ăn chăn nuôi, hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín tại địa phương.

Tại công trường, sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tình hình, kế hoạch triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá cao ý nghĩa của dự án và quyết tâm của nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai quan tâm là định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của tổ hợp. Theo đó, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn được tái sử dụng phục vụ tưới cây cho người dân; đồng thời, doanh nghiệp liên kết với người dân trồng mì, ngô và thu mua sản phẩm làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, việc gắn hoạt động của doanh nghiệp với vùng nguyên liệu tại địa phương sẽ góp phần hình thành chuỗi sản xuất tuần hoàn, mở rộng đầu ra cho nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đại diện doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, hoàn thành xây dựng và khánh thành nhà máy cùng tổ hợp trong vòng 12 tháng.

Để phát huy hiệu quả dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND xã Pờ Tó phối hợp quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu mì, ngô phục vụ nhà máy; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với người dân.

Cùng với đó, các đơn vị cần quan tâm tạo điều kiện về giao thông, cấp nước và hạ tầng thiết yếu; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi.

Người đứng đầu tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, giám sát giá nguyên vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu xây dựng tăng để nâng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ các công trình trên địa bàn.

Đối với nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết, tổ chức thi công đúng tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa tổ hợp vào hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân địa phương.