Giá bạc trong nước giảm, thế giới phục hồi trên 60 USD/ounce

Sản phẩm bạc thỏi Phú Quý tại quầy trưng bày.

Bạc miếng Phú Quý giảm giá, chênh lệch mua bán vẫn cao

Khảo sát thị trường ngày 11/10 cho thấy, giá bạc tại các doanh nghiệp trong nước cơ bản duy trì mức niêm yết cuối tuần. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng 999 loại 1 lượng được mua vào với giá 2,116 triệu đồng và bán ra 2,181 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng có cùng mức giá tính theo đơn vị lượng. Riêng bạc thỏi loại 1kg được niêm yết ở mức 56,427 triệu đồng/kg mua vào và 58,160 triệu đồng/kg bán ra.

So với ngày 3/10, bạc miếng Phú Quý giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 11.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Bạc thỏi 1kg giảm gần 267.000 đồng ở chiều mua và hơn 293.000 đồng/kg ở chiều bán.

Diễn biến trong tuần ghi nhận nhiều lần điều chỉnh. Sau khi tăng trong những phiên đầu tuần, giá bạc trong nước quay đầu giảm theo thị trường quốc tế. Đến ngày 9/10, bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,100 - 2,165 triệu đồng/lượng, trước khi tăng trở lại 16.000 đồng/lượng trong ngày 10/10.

Ở các thương hiệu khác, bảng giá tổng hợp đầu ngày 11/10 ghi nhận bạc DOJI 99,9 loại 1 lượng giao dịch quanh mức 2,151 - 2,236 triệu đồng/lượng. Bạc miếng Ancarat 999 mẫu 2024 có giá 2,090 - 2,152 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết giữa các thương hiệu tiếp tục có sự khác biệt.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua vào - bán ra tại Phú Quý hiện là 65.000 đồng/lượng đối với bạc miếng và khoảng 1,73 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi 1kg. Tại DOJI, mức chênh lệch của bạc loại 1 lượng khoảng 85.000 đồng.

Khoảng cách mua bán tương đối lớn khiến người mua bạc tích trữ phải cân nhắc thời điểm giao dịch, bởi mức tăng giá cần đủ để bù đắp chênh lệch khi bán lại.

Sản phẩm bạc thỏi Ancarat 999 loại 1kg tại cửa hàng. Ảnh: Ancarat.

Giá bạc thế giới tăng gần 0,7% trong tuần

Trên thị trường quốc tế, bạc trải qua tuần giao dịch với biên độ biến động rộng. Sau khi đóng cửa phiên 2/10 ở mức 60,42 USD/ounce, giá bạc tăng lên 61,10 USD/ounce trong phiên 5/10 và tiếp tục đạt 61,71 USD/ounce ngày 6/10.

Có thời điểm trong phiên đầu tuần, giá bạc vượt 62 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Ngày 7/10, giá bạc giao ngay giảm còn 60,17 USD/ounce. Sang phiên 8/10, giá tiếp tục lùi xuống 59,38 USD/ounce, có lúc chạm vùng 58,50 USD/ounce.

Đến phiên 9/10, thị trường đảo chiều. Giá bạc giao ngay tăng khoảng 2,44%, đóng cửa ở mức 60,83 USD/ounce. So với phiên cuối tuần trước, bạc thế giới tăng gần 0,7%.

Theo Reuters, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt đã hỗ trợ giá kim loại quý trong phiên cuối tuần. Trước đó, áp lực từ chi phí vốn cao và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ khiến giá bạc liên tục biến động.

Không chỉ đóng vai trò là tài sản đầu tư, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất điện tử, thiết bị năng lượng mặt trời và nhiều ngành công nghiệp. Do đó, diễn biến giá bạc chịu tác động đồng thời từ thị trường tài chính và triển vọng nhu cầu sản xuất.

Thị trường chờ dữ liệu lạm phát Mỹ

Bước sang tuần giao dịch từ ngày 12 - 16/10, các số liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục được giới đầu tư theo dõi, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 dự kiến công bố ngày 14/10 và chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 15/10.

Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó ảnh hưởng đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá kim loại quý.

Sau phiên phục hồi cuối tuần, mốc 60 USD/ounce tiếp tục là vùng giá đáng chú ý đối với bạc thế giới. Trong khi đó, khu vực 61 - 62 USD/ounce là vùng giá mà kim loại này từng tiếp cận trong những phiên đầu tuần.