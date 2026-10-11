[Video] Ngành thủy sản hướng tới mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD
Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2026 đạt gần 7,9 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ, tạo nền tảng để ngành thủy sản hướng tới mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tại một số thị trường chững lại đang gây sức ép trong những tháng cuối năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng cá đạt 5,41 triệu tấn, tăng 2,8%; tôm đạt gần 1,38 triệu tấn, tăng 7,1%; các loại thủy sản khác đạt 1,1 triệu tấn, tăng 5,8%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nganh-thuy-san-huong-toi-muc-tieu-xuat-khau-12-ty-usd-post994535.html