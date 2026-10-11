[Video] Ngành thủy sản hướng tới mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội nâng cao năng suất, đổi mới phương thức quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Để khai thác hiệu quả công nghệ này, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm an toàn dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng đồng bộ. Tại Đồng Tháp, việc triển khai các chương trình đào tạo, ứng dụng AI và định hướng xây dựng khu công nghệ số tập trung đang được quan tâm, hướng đến tạo động lực cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.