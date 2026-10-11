Nậm Xé ra quân trồng 5 ha cây vụ đông

Tại buổi ra quân, các lực lượng đã tham gia trồng cây, bón phân trên diện tích đất được chuẩn bị trước đó.

Các loại cây trồng chủ yếu gồm bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá, khoai tây… phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thực tế sản xuất của địa phương.

Theo kế hoạch, vụ đông năm 2026, xã Nậm Xé dự kiến trồng 20 ha cây vụ đông. Ngay trong đợt ra quân, địa phương đã triển khai trồng được 5 ha.

Theo kế hoạch, xã Nậm Xé dự kiến trồng 20 ha cây rau màu vụ đông.

Lãnh đạo xã cùng người dân tham gia trồng cây vụ đông.

Là xã vùng cao, đời sống của người dân Nậm Xé còn nhiều khó khăn, việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất có ý nghĩa thiết thực. Mô hình trồng cây vụ đông góp phần đa dạng hóa cây trồng, tận dụng diện tích đất canh tác, mở rộng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ gia đình. Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo tiền đề để người dân tiếp cận, nhân rộng những phương thức sản xuất phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Các lực lượng hăng hái tham gia sản xuất.

Hoạt động còn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc đi trước, làm trước; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân.

Mô hình trồng cây vụ đông góp phần đa dạng hóa cây trồng.

Đây là việc làm thiết thực nhằm đưa công tác dân vận vào thực tiễn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.