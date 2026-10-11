Đặc sản xứ Thanh 'lên sóng': Cơ hội bán hàng vượt khỏi lũy tre làng

Không cần gian hàng lớn hay những chiến dịch quảng bá tốn kém, một chiếc điện thoại kết nối internet cũng có thể trở thành công cụ đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

UBND xã Thượng Ninh tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản lợi thế của địa phương

Tại Thanh Hóa, livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm đang được nhiều địa phương triển khai, từng bước mở thêm hướng xúc tiến thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.

Đưa đặc sản từ làng quê lên không gian số

Sáng 11.10, UBND xã Biện Thượng tổ chức phiên livestream đầu tiên nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên mạng xã hội.

Chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu như gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh, rượu ổi Ruco, hạt sen khô Tình Huấn, mật ong Duyên Bắc, sâm Báo hoa vàng và miến gạo Long Hương.

Điểm đáng chú ý là người xem không chỉ được nghe giới thiệu về sản phẩm mà còn có thể tìm hiểu quá trình sản xuất, cách chế biến, câu chuyện xây dựng thương hiệu của các cơ sở, hộ sản xuất. Người tiêu dùng cũng được tương tác, đặt câu hỏi và đặt hàng ngay trong chương trình.

Trong đó, gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh, sản phẩm OCOP 4 sao, được giới thiệu gắn với vùng đất Vĩnh Thịnh trước đây, nay thuộc xã Biện Thượng.

Qua lời kể của người làm ra sản phẩm, những thông tin về nguyên liệu, kinh nghiệm sản xuất và quá trình phát triển thương hiệu được truyền tải trực tiếp đến khách hàng, thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh trên bao bì.

Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Trịnh Việt Cường cho biết, việc tổ chức livestream nhằm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, câu chuyện của người sản xuất, đồng thời tạo thêm kênh quảng bá, hỗ trợ các chủ thể mở rộng thị trường và đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng tại xã Biện Thượng

Trước đó, tối 2.10, UBND xã Thượng Ninh tổ chức phiên livestream với chủ đề “Đặc sản Thượng Ninh – Kết nối sản phẩm quê hương đến người tiêu dùng”, nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản có lợi thế của địa phương trên nền tảng số.

Tại phiên livestream, các sản phẩm của Hợp tác xã Macca Thành Phát, do gia đình anh Đỗ Trọng Học và chị Phạm Thị Thu ở thôn Cát Vân làm chủ thể sản xuất, được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Các mặt hàng gồm hạt mắc ca, mật ong mắc ca, bánh mắc ca và chè Thu Ca.

Bên cạnh thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất, đặc điểm và chất lượng sản phẩm, người xem còn có thể tương tác, tìm hiểu và kết nối mua hàng ngay trong phiên phát sóng.

Tại xã Hoa Lộc, ngày 27.9, UBND xã cũng tổ chức livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng trên nền tảng số.

Chương trình giới thiệu 4 sản phẩm OCOP 3 sao gồm bánh lá Quang Vinh, giò lụa Hảo Liên, nấm mộc nhĩ Tuấn Hưng, nấm sò Tuấn Hưng cùng sản phẩm cá một nắng Chung Hường có tiềm năng OCOP.

Phiên phát trực tiếp thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận, tương tác và tiếp nhận hàng trăm đơn hàng ngay trong thời gian phát sóng.

Đến tối 9.10, phường Đông Quang tổ chức phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu”, gắn với Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 tại Công viên Hội An.

Hai sản phẩm nem chua đạt chứng nhận OCOP 3 sao của các hộ kinh doanh địa phương được giới thiệu trực tiếp tới người dân, du khách và người dùng trên các nền tảng số.

Đây là lần thứ hai phường Đông Quang tổ chức livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và nông sản.

Phiên livestream giới thiệu sản phẩm nem chua OCOP tại chương trình “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” ở phường Đông Quang

Những hoạt động diễn ra liên tiếp tại Biện Thượng, Hoa Lộc, Đông Quang, Thượng Ninh cho thấy livestream đang được các địa phương lựa chọn như một kênh xúc tiến thương mại bổ sung, giúp sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mà không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý.

Với Thanh Hóa, nơi có nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền, hình thức này mở ra khả năng khai thác tốt hơn giá trị của từng sản phẩm.

Từ gạo nếp, mật ong, hạt sen đến nem chua, bánh lá hay các mặt hàng chế biến thủ công, mỗi sản phẩm đều có thể trở thành nội dung quảng bá trực quan thông qua câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và người làm ra sản phẩm.

So với cách giới thiệu hàng hóa truyền thống, livestream tạo điều kiện để người bán tương tác trực tiếp với khách hàng, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận đơn hàng ngay trong lúc phát sóng.

Đối với những cơ sở sản xuất nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh ở khu vực nông thôn, đây có thể là cách tiếp cận thị trường linh hoạt, giúp thử nghiệm nhu cầu tiêu dùng trước khi mở rộng quy mô phân phối.

Đừng để livestream chỉ dừng ở những lượt xem

Dù mở ra cơ hội mới, livestream không phải “chiếc đũa thần” có thể giải quyết mọi khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Lượt xem cao hay lượng tương tác lớn chưa đồng nghĩa với doanh số ổn định.

Hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa, giá bán, khả năng cung ứng, dịch vụ giao hàng và mức độ tin cậy của thương hiệu.

Với các sản phẩm đặc trưng ở khu vực nông thôn, thách thức còn nằm ở năng lực tổ chức bán hàng trực tuyến. Không phải hộ sản xuất hay hợp tác xã nào cũng có nhân lực thành thạo công nghệ, biết xây dựng nội dung, xử lý đơn hàng, quản lý tồn kho và chăm sóc khách hàng.

Nếu đơn hàng tăng nhanh nhưng khâu đóng gói, vận chuyển không đáp ứng kịp, trải nghiệm của người mua có thể bị ảnh hưởng.

Các sản phẩm OCOP, nông sản của địa phương được quảng bá tại phiên livestream ở xã Hoa Lộc

Bên cạnh đó, sản phẩm được giới thiệu trên mạng xã hội cần bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, thông tin chính xác, đáp ứng quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa.

Những cam kết về công dụng, giá bán, khuyến mại và thời gian giao hàng cũng phải minh bạch. Đây không chỉ là yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng mà còn là điều kiện để xây dựng uy tín lâu dài cho sản phẩm địa phương.

Vì vậy, để các phiên livestream thực sự trở thành cầu nối giữa người sản xuất và thị trường, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cần hỗ trợ các chủ thể sản phẩm về kỹ năng bán hàng, xây dựng nội dung quảng bá, sử dụng nền tảng số, truy xuất nguồn gốc và kết nối với đơn vị vận chuyển, phân phối.

Hoạt động này cũng cần được duy trì theo kế hoạch, gắn với mùa vụ, nguồn cung và nhu cầu thị trường, thay vì chỉ tổ chức theo từng sự kiện riêng lẻ.

Các địa phương có thể lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, khả năng cung ứng ổn định để giới thiệu; đồng thời kết nối chủ thể OCOP với người bán hàng có kinh nghiệm, các kênh phân phối và nền tảng thương mại điện tử.

Quan trọng hơn, hiệu quả không nên chỉ được đánh giá bằng lượt xem hay số người tương tác, mà cần dựa trên số đơn hàng thực tế, doanh thu, tỉ lệ khách hàng quay lại và khả năng duy trì đầu ra sau chương trình.

Đây là cơ sở để xác định livestream có thực sự tạo thêm giá trị kinh tế cho người sản xuất hay chỉ dừng ở hoạt động quảng bá ngắn hạn.