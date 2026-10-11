Việc điều hành cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả làm thước đo

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 diễn ra tối 11/10.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng được VCCI khởi xướng từ năm 2006. Năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10, với hơn 260 hồ sơ được các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu tham gia.

Theo số liệu do doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ gửi VCCI, nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm 2026 đang lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2025 khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 248.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động.

Chủ tịch VCCI cho biết, việc bình xét không chỉ dựa trên quy mô, doanh thu hay lợi nhuận, mà còn xem xét kết quả hoạt động và năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong 5 năm, từ năm 2021; khả năng duy trì sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, doanh nghiệp của các doanh nhân được vinh danh có tổng doanh thu năm 2025 khoảng 1,34 triệu tỷ đồng.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, tiêu chí tôn vinh không chỉ dựa trên quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận mà còn chú trọng năng lực lãnh đạo, quản trị, đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, xã hội.

Ông Hùng cho rằng giá trị của một doanh nhân tiêu biểu còn thể hiện ở khả năng xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ, duy trì sức cạnh tranh qua những giai đoạn khó khăn và tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp.

Danh hiệu Cúp Thánh Gióng năm 2026 đánh dấu kỳ bình xét lần thứ 10 kể từ khi VCCI khởi xướng chương trình năm 2006. Qua 9 kỳ bình xét trước đó, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân.

Chủ tịch VCCI kỳ vọng các doanh nhân được vinh danh tiếp tục đi đầu trong nâng cao chất lượng quản trị, tăng tính minh bạch, khả năng chống chịu của doanh nghiệp và lan tỏa văn hóa kinh doanh có trách nhiệm.

Đồng thời, các doanh nhân cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thúc đẩy hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về phía VCCI, tổ chức này sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước; phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và kiến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách.

Cùng ngày, VCCI tổ chức Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” và Triển lãm “Doanh nghiệp Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”, nhằm tăng cường đối thoại chính sách, giới thiệu thành tựu của doanh nghiệp và thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi.

Doanh nhân là lực lượng trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, tăng trưởng cao tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng, Cúp Thánh Gióng không chỉ tôn vinh thành tích sản xuất, kinh doanh mà còn đề cao khát vọng làm giàu chính đáng, đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng, đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo và trao danh hiệu cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Sau hơn 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý III tăng 9,95%. Sản xuất công nghiệp tăng khoảng 12,3%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 888 tỷ USD. Gần 224.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong cùng kỳ.

Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả này có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của khu vực doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; chuyển nhanh hơn từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ.

Việc điều hành cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả thực chất và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo.

Các doanh nhân tiêu biểu được trao Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng các chủ trương, chính sách và nỗ lực cải cách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, chuyển nguồn lực và tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh Việt Nam vừa thúc đẩy tăng trưởng cao, vừa nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế, đội ngũ doanh nhân cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với đất nước.