Hưng Yên thu hút được 238 dự án đầu tư mới

Dây chuyền may xuất khẩu của Công ty cổ phần may Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Trong đó, có 56 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 814 triệu USD; 74 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung hơn 1 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn điều chỉnh tăng thêm của các dự án FDI trong 9 tháng đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng vốn FDI đăng ký mới và bổ sung cho thấy các doanh nghiệp FDI làm ăn thuận lợi mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hơn 1.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là hơn 18,9 tỷ USD. Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư lớn là: Nhật Bản có 205 dự án, vốn đăng ký khoảng 6,8 tỷ USD, chiếm 36% tổng vốn đăng ký; thứ hai là Trung Quốc có 393 dự án, vốn đăng ký khoảng 4,7 tỷ USD, chiếm 257% tổng vốn đăng ký; Hàn Quốc có 216 dự án, vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 12% tổng số vốn đăng ký...