Bắc Ninh: GRDP tăng gần 12%, cấp mới 264 dự án FDI trong 9 tháng

Theo số liệu từ Thống kê TP Bắc Ninh, 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 11,8% so với cùng kỳ năm trước, đứng vị trí thứ 4 cả nước (sau Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Hải Phòng).

Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, dịch vụ tăng 8,8%, nông nghiệp tăng 0,8%.

Tháng 9/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và là điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế của thành phố với +21,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,5% so với tháng trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số IIP ước tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục giữ vai trò quan trọng với mức tăng 20,2%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 3 quý đầu năm 2026 đạt 127.594,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó vốn Nhà nước đạt 15.619 tỷ đồng, tăng 15,6%; vốn ngoài Nhà nước đạt 41.774 tỷ đồng, tăng 15,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 70.202 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Thu nội địa toàn thành phố tháng 9/2026 ước đạt 2.815 tỷ đồng, bằng 4,8% dự toán. Lũy kế 9 tháng thu nội địa toàn thành phố ước đạt 56.875 tỷ đồng, bằng 96,2% so với dự toán năm, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước tính đến ngày 23/9 là 39.639 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 18.275 tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán; chi thường xuyên 20.940 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán.

Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng qua đạt 150.771 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9/2026 tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 4,93% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,6% so với tháng 12/2025. Nhìn chung, thị trường hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn thành phố trong tháng cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được duy trì,

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, CPI thành phố tăng 4,07% so với cùng kỳ năm trước.

264 dự án FDI mới vào Bắc Ninh

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2026 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong tháng 9/2026, toàn thành phố đã thu hút được 1,16 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới 15 dự án đầu tư trong nước và 23 dự án FDI, vốn đăng ký tương ứng đạt 8.994 tỷ đồng và 592,6 triệu USD; điều chỉnh bổ sung vốn đối với 7 dự án trong nước và 24 dự án FDI với số vốn số tăng thêm lần lượt là 343,7 tỷ đồng và 200,4 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã thu hút 18,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới 170 dự án trong nước, vốn đăng ký 350.684,7 tỷ đồng và 264 dự án FDI, vốn đăng ký 1,67 tỷ USD. Thành phố điều chỉnh tăng vốn cho 93 dự án đầu tư trong nước với số vốn bổ sung 25.270,1 tỷ đồng và 219 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm là 2,3 tỷ USD.

Bắc Ninh đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của miền Bắc, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực đô thị thông minh, đô thị xanh, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn. Hiện địa phương xếp vị trí thứ 4 cả nước về thu hút nguồn vốn FDI.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có 6.367 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 106.416 tỷ đồng. Đồng thời có thêm 267 chi nhánh, văn phòng đại diện và 2.996 địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động.