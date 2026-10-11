Masan dự chi hơn 10.000 tỷ đồng mua MCH: Cổ đông được lợi gì?

Masan dự chi hơn 10.000 tỷ đồng mua MCH

Masan hướng tới điều gì khi muốn nắm giữ 75% MCH?

Ngày 6/10/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Đầu tư Lepus, công ty con do Masan sở hữu 100%, đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH), tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong vòng 15 ngày kể từ ngày 9/10/2026. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu của Masan tại MCH sẽ tăng từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Theo dữ liệu giao dịch, cổ phiếu MCH đóng cửa phiên 9/10 ở mức 143.000 đồng/cổ phiếu, giảm 500 đồng, tương đương 0,35% so với phiên trước. Với mức giá này, 73 triệu cổ phiếu có giá trị khoảng 10.439 tỷ đồng. Đây là giá trị ước tính theo thị giá, không phải số tiền chắc chắn Masan sẽ chi, bởi khối lượng mua thực tế và giá giao dịch có thể khác.

Điểm đáng chú ý là Masan đã nắm quyền kiểm soát MCH từ trước. Vì vậy, việc nâng sở hữu lên gần 75% không đơn thuần nhằm giành quyền kiểm soát doanh nghiệp. Theo thông tin công bố, đây là bước đi trong định hướng gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp tiêu dùng, qua đó nắm giữ phần giá trị lớn hơn do các doanh nghiệp này tạo ra.

Phép tính của Masan nằm ở triển vọng sinh lời dài hạn của MCH. Theo thông cáo ngày 6/10, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 12 tháng gần nhất tính đến hết quý II/2026, doanh thu và lợi nhuận trước lãi vay, thuế (EBIT) của MCH tăng trưởng kép bình quân hằng năm lần lượt 11% và 15%. Doanh nghiệp cũng đã chi trả tổng cộng khoảng 1,8 tỷ USD cho cổ đông trong giai đoạn được công bố. Kết quả sơ bộ quý III/2026 cho thấy doanh thu tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, còn EBIT tăng hai chữ số.

Nếu MCH tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận và chính sách cổ tức tiền mặt, tỷ lệ sở hữu cao hơn sẽ giúp MSN nhận được phần lợi ích kinh tế lớn hơn. Đây là cơ sở để lý giải chiến lược tăng sở hữu, thay vì chỉ nhìn vào biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, tăng tỷ lệ sở hữu không tự động đồng nghĩa với việc giá trị đầu tư tăng tương ứng. Hiệu quả còn phụ thuộc vào giá mua thực tế, triển vọng lợi nhuận của MCH và mức sinh lời mà khoản vốn bổ sung có thể mang lại so với những phương án sử dụng vốn khác.

Một chi tiết khác cần được nhìn nhận thận trọng là mốc sở hữu 74,9%. Tỷ lệ này tiến sát ngưỡng 75%, nhưng không thể mặc nhiên kết luận đây là mục tiêu chính nhằm giúp Masan tự quyết mọi vấn đề tại MCH. Tỷ lệ biểu quyết cần thiết phụ thuộc vào loại nghị quyết, quy định pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Khi chưa có căn cứ cụ thể, không nên coi ngưỡng sở hữu này là lời giải duy nhất cho quyết định của Masan.

Tiền đâu cho thương vụ hơn 10.000 tỷ đồng?

Quy mô thương vụ đặt ra câu hỏi về khả năng phân bổ vốn của Masan. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đầu tư tài chính dài hạn của tập đoàn tăng từ 42.722 tỷ đồng đầu năm lên 51.591 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng khoảng 8.869 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào các công ty liên kết tăng từ 37.967 tỷ đồng lên 39.735 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ khoảng 12.129 tỷ đồng xuống 11.551 tỷ đồng. Tổng nợ vay, trái phiếu và thuê tài chính lên khoảng 69.140 tỷ đồng, tăng gần 4.900 tỷ đồng so với đầu năm.

Những diễn biến này cho thấy quy mô vốn phân bổ vào các khoản đầu tư dài hạn tăng lên trong khi lượng tiền mặt giảm và nghĩa vụ tài chính ở mức lớn. Tuy nhiên, mức tăng của khoản đầu tư tài chính dài hạn không đồng nghĩa toàn bộ số tiền tăng thêm là dòng tiền đã chi ra trong kỳ. Giá trị ghi nhận trên bảng cân đối kế toán có thể thay đổi do góp vốn, mua hoặc bán khoản đầu tư, biến động tỷ giá và các yếu tố kế toán khác.

Dữ liệu lưu chuyển tiền tệ cung cấp thêm một góc nhìn. Sáu tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của Masan âm 6.240 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 13.905 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chi 14.394 tỷ đồng cho các khoản cho vay, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và đầu tư khác, đồng thời thu hồi 6.921 tỷ đồng từ nhóm tài sản này. Trong khi đó, dòng tiền chi cho hoạt động góp vốn và hợp nhất kinh doanh vào khoảng 233 tỷ đồng; doanh nghiệp thu 854 tỷ đồng từ thanh lý một phần sở hữu tại công ty con.

Các số liệu cho thấy dòng tiền đầu tư của Masan không chỉ phục vụ việc mua bán, mở rộng doanh nghiệp, mà còn được phân bổ đáng kể vào tiền gửi có kỳ hạn, các khoản cho vay và tài sản tài chính khác. Đây là điểm cần lưu ý khi đánh giá khả năng bố trí vốn cho một thương vụ có quy mô hơn 10.000 tỷ đồng.

Dù vậy, dòng tiền đầu tư âm không đồng nghĩa hoạt động kinh doanh cốt lõi thua lỗ hay doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Tiền gửi có kỳ hạn và các tài sản tài chính cũng không hoàn toàn giống tiền mặt sẵn sàng sử dụng ngay, bởi còn phụ thuộc thời hạn và điều kiện rút tiền. Vì thế, điều cần xem xét không chỉ là lượng tiền trên bảng cân đối kế toán mà còn là khả năng chuyển đổi thành tiền, lịch trả nợ và các nhu cầu vốn khác.

Về phía Masan, tập đoàn công bố nguồn vốn dự kiến cho giao dịch gồm tiền sẵn có, cổ tức từ các công ty thành viên và chương trình mở rộng cơ sở cổ đông của Masan High-Tech Materials (MSR). Theo thông tin được công bố, các nguồn lực liên quan đến cổ tức MCH, MSR và giao dịch Elmet đầu tư vào MSR có tổng giá trị khoảng 420 triệu USD.

Cụ thể, Masan dự kiến nhận khoảng 70 triệu USD từ đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên năm 2026 của MCH, ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu. Với MSR, tập đoàn dự kiến nhận khoảng 225 triệu USD từ cổ tức năm 2026 ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm cả phần chưa được chi trả. Ngoài ra, ngày 1/10, Elmet đã đầu tư 125 triệu USD vào MSR, tương ứng mức định giá doanh nghiệp 2,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, cần phân biệt tổng giá trị các nguồn lực được công bố với số tiền mặt đã thực nhận và có thể sử dụng ngay. Khoản cổ tức MSR còn bao gồm phần chưa chi trả; còn 125 triệu USD là khoản đầu tư vào MSR, không mặc nhiên đồng nghĩa toàn bộ số tiền này được chuyển trực tiếp cho công ty mẹ Masan để mua cổ phiếu MCH. Vì vậy, con số 420 triệu USD cho thấy quy mô nguồn lực liên quan đến các giao dịch và dòng tiền được công bố, nhưng không thể được hiểu đơn giản là toàn bộ tiền đã sẵn sàng để chi cho thương vụ.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở sự thay đổi trong khả năng tạo tiền của các công ty thành viên. MCH duy trì tăng trưởng và lịch sử chi trả cổ tức lớn; trong khi MSR, sau giai đoạn đầu tư dài hạn vào khai thác và chế biến vonfram, đang có kế hoạch phân phối cổ tức và mở rộng cơ sở cổ đông. Dòng tiền từ các doanh nghiệp thành viên có thể giúp Masan chủ động hơn trong việc phân bổ vốn, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc thời điểm tiền về, nghĩa vụ sử dụng vốn và các nhu cầu tài chính khác của tập đoàn.

Masan cũng dự kiến tỷ lệ nợ vay ròng/EBITDA hợp nhất cuối năm 2026 ở khoảng 2,3 lần, giảm từ 2,4 lần tại ngày 30/6. Đây là mục tiêu do doanh nghiệp công bố, chưa phải kết quả đã được xác nhận. Muốn đánh giá mục tiêu này có khả thi hay không, cần theo dõi số liệu nợ vay ròng, dòng tiền hoạt động và EBITDA thực tế trong các kỳ tiếp theo.

Như vậy, chưa có cơ sở để kết luận Masan buộc phải vay thêm tiền để thực hiện thương vụ. Nhưng việc doanh nghiệp công bố các nguồn lực tài chính cũng không làm mất đi câu hỏi về chi phí cơ hội: nếu sử dụng hơn 10.000 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu MCH, tập đoàn sẽ cân đối thế nào với các nhu cầu vốn khác, nghĩa vụ tài chính và mục tiêu giảm đòn bẩy?

Đối với cổ đông MSN, vấn đề không chỉ là tập đoàn có đủ nguồn tiền để mua hay không, mà còn là liệu khoản đầu tư có mang lại mức sinh lời tương xứng, trong khi vẫn bảo đảm khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính và duy trì nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông MCH và MSN được lợi gì?

Với cổ đông MCH, việc công ty mẹ đăng ký mua thêm cổ phiếu có thể tạo thêm lực cầu trên thị trường. Tuy nhiên, đây không phải tín hiệu bảo đảm giá cổ phiếu tăng. Đăng ký mua tối đa không có nghĩa chắc chắn mua đủ; diễn biến giá vẫn phụ thuộc vào cung cầu, kết quả kinh doanh, định giá và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Một điểm cần lưu ý là kế hoạch mua thêm của công ty mẹ diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông và thanh khoản MCH được quan tâm. Theo thông tin Masan công bố, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng 20% hiện được HOSE áp dụng đối với MCH cho mục đích tính toán chỉ số không thay đổi sau giao dịch. MCH đồng thời hướng tới nâng tỷ lệ này lên khoảng 25% trong thời gian tới nhằm cải thiện thanh khoản và thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chiến lược.

Với cổ đông nhỏ lẻ, lợi ích cần được nhìn từ triển vọng hoạt động kinh doanh và chính sách phân phối lợi nhuận. MCH dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 80% lợi nhuận sau thuế. Nếu doanh nghiệp duy trì khả năng tạo lợi nhuận và thực hiện chính sách này, cổ đông vẫn được hưởng cổ tức theo tỷ lệ sở hữu của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức dự kiến không đồng nghĩa với một mức tiền nhận được chắc chắn trong tương lai; số thực nhận còn phụ thuộc kết quả kinh doanh và quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đối với MSN, lợi ích trực tiếp là phần lợi nhuận và cổ tức từ MCH có thể tăng sau khi giao dịch hoàn tất. Nhưng hiệu quả đầu tư không nên chỉ được đo bằng số tiền cổ tức nhận thêm. Khoản vốn bỏ ra phải được đặt cạnh giá mua, triển vọng tăng trưởng của MCH và những phương án phân bổ vốn khác mà tập đoàn có thể lựa chọn.

Nếu MCH tiếp tục tạo dòng tiền ổn định, tăng trưởng lợi nhuận và duy trì cổ tức, việc nâng sở hữu có thể mang lại giá trị dài hạn cho MSN. Ngược lại, nếu giá mua đã phản ánh phần lớn triển vọng tích cực hoặc những nhu cầu vốn khác bị thu hẹp, hiệu quả dành cho cổ đông sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tăng trưởng thực tế trong những năm tới. Nói cách khác, khả năng huy động nguồn lực để mua cổ phiếu mới chỉ giải quyết một vế của bài toán; vế còn lại là khoản đầu tư tạo ra bao nhiêu giá trị tăng thêm so với số vốn bỏ ra.

Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu MSN đóng cửa phiên 9/10/2026 ở mức 74.200 đồng/cổ phiếu, không đổi so với phiên trước. Diễn biến một phiên chưa đủ để kết luận thị trường đánh giá thế nào về thương vụ, nhưng đây là mốc tham chiếu để tiếp tục theo dõi phản ứng của cổ phiếu sau khi giao dịch được công bố và triển khai.

Câu hỏi quan trọng không chỉ là Masan có mua đủ 73 triệu cổ phiếu MCH hay không? Nhà đầu tư cần theo dõi kết quả giao dịch chính thức, tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn tất, diễn biến nợ vay và dòng tiền cuối năm. Với MCH, trọng tâm là khả năng duy trì tăng trưởng và chính sách cổ tức; với MSN, đó là khả năng chuyển khoản đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng thành lợi ích kinh tế đủ hấp dẫn, trong khi vẫn bảo đảm kỷ luật tài chính. Bởi quyền sở hữu lớn hơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi phần giá trị tạo ra cho cổ đông cũng lớn hơn.