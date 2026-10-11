Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo lạc quan về giá vàng tuần tới

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Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tuần này tăng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 11 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 19 giờ 30 phút ngày 11/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 19 giờ 30 phút ngày 11/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 140,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so cuối tuần trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,6-143,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia lạc quan sau đợt tăng giá mạnh của vàng vào cuối tuần

Tuần này, giá vàng thế giới đảo chiều tăng khi áp lực ban đầu từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và những lo ngại về lạm phát tái diễn đã nhường chỗ cho sự phục hồi vào cuối tuần nhờ lợi suất giảm, giá dầu thấp hơn và hoạt động mua vào khi giá giảm.

Thị trường vàng thế giới giao dịch trầm lắng gần như suốt tuần. Sau đợt tăng nhẹ đầu tuần, kim loại quý lại quay đầu giảm do áp lực của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh lên, cùng với biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách vẫn cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm nay.

Giá vàng giao ngay đã thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức hơn 4.066 USD/ounce trước khi nhu cầu người mua quay trở lại ở mức giá thấp này. Sau đó, kim loại quý bắt đầu phục hồi vào thứ Năm sau khi phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm thành công giúp lợi suất giảm.

Biểu đồ giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Đà hồi phục tiếp tục tăng tốc vào cuối tuần khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và giá dầu giảm sau các báo cáo về cuộc đàm phán hiệu quả giữa Mỹ và Iran đẩy giá vàng có thời điểm leo lên mức cao nhất trong tuần là trên 4.207 USD/ounce trước khi hạ nhiệt nhẹ và chốt tuần ở mức 4.193,6 USD/ounce. Tính chung tuần, kim quý này đã tăng 53,8 USD/ounce.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, tuần tới, giá kim loại quý sẽ không giảm mạnh nhưng cũng không có sự đột phá nào.

“Chúng tôi dự đoán sẽ có thêm những biến động tăng giảm đan xen cho đến khi cuộc xung đột Mỹ-Iran kết thúc, dẫn đến kỳ vọng về chỉ số CPI thấp hơn và các ngân hàng Trung ương bớt áp lực tăng lãi suất”, vị chuyên gia cho biết.

Về phần mình, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International khẳng định: “Hiện thị trường tin rằng FED sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 này, làm giảm bớt áp lực ngắn hạn lên vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD mạnh sẽ hạn chế sự tăng giá, nhưng vàng vẫn sẽ tăng trong tuần tới”.

Tuần này, 14 chuyên gia Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong đó, 7 chuyên gia (tương đương 50%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 2 nhà phân tích (14%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm; 5 người còn lại (36%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Ngoài ra, tại Phố Chính (Main Street), cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đã thu được 206 ý kiến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong đó, 93 nhà đầu tư (tương đương 45%) tin rằng giá vàng sẽ tăng; 77 người khác (37%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 36 nhà đầu tư (18%) cho rằng ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.