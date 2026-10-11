Giá sầu riêng Thái tại Đắk Lắk vượt 100.000 đồng/kg

Theo các thương lái thu mua sầu riêng tại Đắk Lắk, giá sầu riêng đã tăng trở lại. Cụ thể, sầu riêng giống Thái hàng tuyển có giá 100.000-105.000 đồng/kg, trong khi hàng loại A là 90.000-98.000 đồng/kg thu mua tại kho, hàng loại B từ 75.000-80.000 đồng/kg. So với tháng trước, mức giá này đã tăng 20-30%, tùy loại.

Tại Lâm Đồng, giá sầu riêng giống Thái cũng ghi nhận đà tăng nhưng thấp hơn giá thu mua tại Đắk Lắk từ 10.000-15.000 đồng/kg, tùy từng loại. Tương tự, giá thu mua tại kho ở miền Tây thấp hơn mức giá tại Lâm Đồng khoảng 10.000 đồng/kg, tùy loại hàng.

Ông Nguyễn Thành Luân, thương lái thu mua sầu riêng tại Đắk Lắk, cho biết hiện nay sầu riêng Thái hàng tuyển đang được thu mua với giá cao nhất kể từ đầu vụ đến nay, dù lượng hàng ở mức giá này không nhiều.

Giá sầu riêng đang tăng cao vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch. Ảnh: Trần Thắng

Đối với hàng chợ, ông Luân cũng thông tin các thương lái đang tăng thu mua trong bối cảnh nguồn cung không còn phong phú. Nhiều cửa hàng bán lẻ tại TP.HCM có xu hướng chuyển sang bán sầu riêng đã tách múi sẵn nhằm kiểm soát chất lượng, hạn chế tình trạng sượng cơm khi bán cho khách.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) kiêm Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới, cho hay giá sầu riêng đang tăng do lượng hàng trên thị trường không còn nhiều. Mùa thu hoạch của khu vực Tây Nguyên dần bước vào giai đoạn cuối vụ. Dù giá thu mua tăng, lượng sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu giảm có thể hạn chế mức tăng doanh thu và lợi nhuận của nông dân.

Theo số liệu từ cơ quan hải quan, tính đến tháng 8, xuất khẩu sầu riêng đạt kim ngạch hơn 956 triệu USD, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng hơn 52%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 đạt 935 triệu USD, tăng 63,5%; lũy kế 8 tháng đạt 2,58 tỷ USD, tăng 59%.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc tăng 223%, đạt 3,4 triệu USD. Tại Mỹ, kim ngạch đạt 18,3 triệu USD, tăng 11%; tại Nhật Bản, đạt 5 triệu USD, tăng 16,7%.