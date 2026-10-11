Doanh thu dầu mỏ sụt giảm, Iraq chịu sức ép phá giá tiền tệ

Một người đàn ông đang đếm tiền đô la Mỹ tại một điểm đổi tiền ở Mosul, Iraq, ngày 7/10/2026. (Ảnh: REUTERS)

Đây là lần đầu tiên trong ba năm, Ngân hàng trung ương nước này đã thông báo vào ngày 7/10, rằng họ đã phá giá đồng dinar của mình khoảng 13% so với đô la Mỹ. Quyết định này xuất phát trực tiếp từ sự sụt giảm xuất khẩu dầu mỏ, vốn thường chiếm 90% doanh thu của Baghdad. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz kể từ tháng Hai năm ngoái là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm đáng kể này.

Sự sụt giảm mạnh doanh thu dầu mỏ đã dẫn đến dự trữ ngoại hối giảm khoảng 20 tỷ đô la. Tuy nhiên, cùng lúc đó, chi tiêu công bằng đồng dinar vẫn ở mức rất cao. Trước những khó khăn này, chính phủ Iraq đã phải vay mượn để có thể trả lương cho công chức và người về hưu.

Với việc phá giá này, chính quyền đã chọn cách giảm giá trị chính thức của đồng dinar để giải quyết khủng hoảng ngân sách. Mục tiêu là thu được nhiều dinar hơn với cùng một lượng đô la chảy vào ngân sách nhà nước. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 6/10, ngân hàng trung ương đã nêu rõ tỷ giá chuyển đổi, áp dụng" tỷ giá bán là 1.520 dinar đổi 1 đô la", so với mức 1.320 kể từ tháng 2/2023.

Tuy nhiên, chiến lược này tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn. Giá cả hàng hóa nhập khẩu có thể bị đẩy lên, làm gia tăng lạm phát trong nước ngay cả khi nền kinh tế Iraq dự kiến ​​sẽ suy giảm gần 7% trong năm nay, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu, Baghdad sản xuất khoảng bốn triệu thùng dầu thô mỗi ngày và xuất khẩu trung bình 3,4 triệu thùng, chủ yếu qua eo biển Hormuz. Sau một đợt giảm mạnh, xuất khẩu dầu của nước này đã phục hồi lên 2,6 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 9, theo số liệu của chính quyền.

Nh.Thạch