Loạt thuốc của Traphaco có thay đổi nhưng chưa được cơ quan quản lý chấp thuận

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Traphaco (HOSE: TRA) với tổng số tiền 160 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc và thực hiện hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt.

Cụ thể, Traphaco bị phạt 40 triệu đồng do sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg (số giấy phép lưu hành 893110454724) có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định.

Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 60 triệu đồng do sản xuất nhiều lô thuốc gồm Piracetam 400mg, thuốc ho Methorphan (số đăng ký VD-19625-13), Nostravin (số đăng ký VD-24976-16) và Loratadin 10mg (số đăng ký VD-18488-13) có thay đổi lớn so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt nội dung thay đổi.

Cục Quản lý Dược xử phạt Traphaco 160 triệu đồng do sản xuất nhiều lô thuốc có thay đổi chưa được phê duyệt và vi phạm quy định về nguyên liệu sản xuất thuốc (Ảnh minh họa).

Khoản phạt 60 triệu đồng còn lại liên quan đến việc Traphaco sử dụng bột talc Luzenac 00 được công bố là phụ gia thực phẩm, để sản xuất nhiều loại thuốc. Theo nội dung quyết định, nhà sản xuất công bố loại bột talc này có thể sử dụng trong cả lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm.

Cơ quan quản lý xác định hành vi trên là thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt.

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 9/2026 HĐQT Traphaco đã thông qua quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tại Tiền Giang.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 Traphaco ghi nhận doanh thu hơn 1.363 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, tăng 4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.946 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm Traphaco đã thực hiện khoảng 46,3% kế hoạch doanh thu và 41,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Traphaco đạt gần 2.359 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức hơn 735 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.623 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 268 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TRA đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/10/2026 ở mức 36.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 1.492 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu này kể từ phiên 17/4/2026. Thanh khoản TRA tương đối thấp, với khối lượng giao dịch chỉ ở mức vài nghìn cổ phiếu trong mỗi phiên.

Traphaco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, với các sản phẩm nổi bật như Boganic, Hoạt huyết dưỡng não và Tottri. Doanh nghiệp hiện sở hữu 13 vùng trồng và thu hái dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, đồng thời là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực đông dược tại Việt Nam.