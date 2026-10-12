Xã Anh Dũng: Mở hướng phát triển mới trong nông nghiệp

Từ những mô hình cây trồng mới, vùng nguyên liệu có liên kết tiêu thụ đến lợi thế đất đai, xã Anh Dũng đang mở ra những hướng phát triển mới trong nông nghiệp. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và những hạn chế trong sản xuất, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2025 - 2030, trọng tâm là tổ chức lại vùng sản xuất, đầu tư hạ tầng và gắn sản phẩm với thị trường.

Tín hiệu từ những mô hình mới

Tại thôn Ú, ông Vari Nhông Phong đang thử nghiệm trồng 1ha chanh dây với tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu đồng. Sản phẩm được tiêu thụ tại khu vực Tà Năng (Lâm Đồng), giá khoảng 30.000 đồng/kg. Dù bước đầu có đầu ra, ông Phong vẫn thận trọng, tiếp tục theo dõi năng suất, hiệu quả kinh tế trước khi quyết định mở rộng diện tích. Mô hình này cho thấy khả năng phát triển thêm những loại cây trồng có giá trị, tận dụng lợi thế kết nối thị trường giữa xã Anh Dũng và tỉnh Lâm Đồng.

Hồ Sông Than là nguồn nước quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Anh Dũng.

Mô hình liên kết giữa Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ TRUECOOP với các hộ dân cũng đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Trên diện tích 6,5ha, HTX liên kết với các hộ dân trồng khoảng 300.000 cây dứa mật theo hướng hữu cơ, đồng thời hỗ trợ giống, kỹ thuật và thu mua sản phẩm. Tham gia mô hình này, nông dân từng bước tham gia vào một vùng nguyên liệu có hướng sản xuất và tiêu thụ cụ thể. Không chỉ cây dứa mật, trong 9 tháng năm 2026, TRUECOOP đã thu mua khoảng 400 tấn điều của người dân trên địa bàn, đồng thời tạo sinh kế cho 30 lao động tại thôn Ú. Trong chăn nuôi, HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Sơn hiện duy trì đàn bò 32 con. Quy mô chưa lớn nhưng đây là một hướng đáng chú ý khi chăn nuôi bắt đầu có tổ chức, thay vì hoàn toàn phân tán theo từng hộ.

Không chỉ trồng trọt, xã còn định hướng phát triển chăn nuôi theo vùng tập trung. Khu vực Tân Tiến - Tân Hiệp được xác định bố trí khoảng 126ha phát triển chăn nuôi gia súc có sừng và gia cầm. Đến năm 2030, xã phấn đấu nâng tổng đàn bò lên khoảng 11.000 con, dê 3.000 con và heo 3.000 con. Việc gắn chăn nuôi với các vùng trồng bắp, cây họ đậu tạo điều kiện tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm chi phí thức ăn và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xã Anh Dũng hiện có hơn 30.320ha đất nông nghiệp, gồm hơn 2.663ha đất trồng cây hằng năm, hơn 809ha đất trồng cây lâu năm và gần 26.885ha đất lâm nghiệp. Ngoài các vùng sản xuất mì, mía, bắp, đậu, điều, địa phương còn có lợi thế chăn nuôi bò, dê, cừu và phát triển kinh tế rừng. Tuy nhiên, phần lớn diện tích sản xuất còn phân tán; việc ứng dụng kỹ thuật, phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ chưa rộng; liên kết tiêu thụ thiếu bền vững, nhiều nông sản vẫn phụ thuộc thương lái, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ và tiềm năng kinh tế rừng chưa được khai thác tương xứng. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ phát triển riêng lẻ từng mô hình sang tổ chức sản xuất có quy hoạch, có đầu tư và có thị trường tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để Đảng ủy xã Anh Dũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2025 - 2030. Ông Trương Thành Quyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Anh Dũng cho biết, nghị quyết được xây dựng trên cơ sở rà soát lợi thế, hạn chế và điều kiện phát triển của từng khu vực. Địa phương xác định cụ thể vùng sản xuất, cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với nhu cầu đầu tư hạ tầng và liên kết tiêu thụ. Việc chuyển đổi phải căn cứ vào hiệu quả kinh tế, điều kiện canh tác và nhu cầu thị trường, tránh phát triển theo phong trào.

Tổ chức sản xuất theo vùng, gắn với thị trường

Điểm đáng chú ý của nghị quyết là định hướng phát triển nông nghiệp được cụ thể hóa bằng diện tích, địa bàn và mục tiêu năng suất. Đối với cây mía, xã xác định 2 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích khoảng 200ha, gồm 90ha tại xứ đồng Tân Lập và 110ha ở phía bắc suối Ông Bốn, thôn Tân Định, phấn đấu đến năm 2030 đạt năng suất 60 tấn/ha. Cây mì được bố trí 3 vùng tại Tân Định, Tân Lập và Tân Bình với tổng diện tích khoảng 220ha, hướng đến năng suất 200 tạ/ha. Riêng khu vực Tân Tiến - Tân Hiệp,

Dứa mật trồng theo hướng hữu cơ tại xã Anh Dũng.

khoảng 300ha được định hướng luân canh bắp với cây họ đậu, vừa nâng hiệu quả sử dụng đất, vừa cung cấp nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Để các vùng sản xuất phát huy hiệu quả, giải quyết bài toán nguồn nước được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo định hướng, hồ Quảng Sơn sẽ phục vụ tưới cho khoảng 200ha đất sản xuất tại Tân Định, Tân Lập; hệ thống kênh Sông Than cùng các công trình chống hạn, xói lở, ngập lụt phục vụ khoảng 520ha tại Tân Hiệp, Tân Tiến. Khi hạ tầng thủy lợi được đầu tư đồng bộ, người dân có điều kiện chủ động mùa vụ, tăng thâm canh và lựa chọn cây trồng phù hợp thay vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Cùng với hạ tầng, nghị quyết đặt yêu cầu hình thành các mối liên kết ổn định giữa vùng nguyên liệu và đơn vị tiêu thụ. Đối với mía, mì, địa phương hướng đến củng cố liên kết với các cơ sở chế biến; cây ăn quả được khuyến khích phát triển trên cơ sở có doanh nghiệp tham gia thu mua, phân phối. Đây là hướng đi nhằm hạn chế tình trạng sản xuất tự phát, giảm rủi ro về đầu ra và từng bước nâng giá trị nông sản.

Theo ông Phan Kế Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Dũng, sau khi xác định các vùng sản xuất, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn về thủy lợi, giao thông, điện phục vụ sản xuất và kết nối thị trường. Với những sản phẩm đã có HTX liên kết như điều, dứa mật, xã tiếp tục hỗ trợ củng cố vùng nguyên liệu, nâng chất lượng và mở rộng tiêu thụ. Riêng những cây trồng mới như chanh dây cần đánh giá đầy đủ hiệu quả thực tế trước khi khuyến khích nhân rộng, bảo đảm chuyển đổi phù hợp với điều kiện và khả năng đầu tư của người dân.

Đối với diện tích đất lâm nghiệp lớn, địa phương định hướng phát triển sinh kế dưới tán rừng thông qua các mô hình măng tre, dược liệu, nấm, mật ong và nông - lâm kết hợp. Các sản phẩm có lợi thế như: Điều hữu cơ, dứa mật, bụp giấm, măng tre, đậu, lúa rẫy, bò vàng, dê, cừu, heo đen, ớt xiêm rừng cũng được lựa chọn để từng bước phát triển thành sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Từ những mô hình đang hình thành trên thực tế, xã Anh Dũng có cơ sở để tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, liên kết và nâng cao giá trị. Tuy nhiên, hiệu quả của nghị quyết sẽ phụ thuộc vào tiến độ đầu tư hạ tầng, khả năng thu hút doanh nghiệp và sự tham gia của người dân. Khi những điều kiện này được giải quyết, lợi thế đất đai, cây trồng và kinh tế rừng mới có thể chuyển thành giá trị kinh tế bền vững, góp phần nâng thu nhập cho người dân địa phương.