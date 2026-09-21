Thủ phủ hoa Hà Nội mất trắng

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) bị ngập lụt kéo dài khiến hàng trăm hecta ruộng hoa mất trắng, người dân thiệt hại nặng nề chưa từng thấy.

Mưa lũ dâng cao trong ngày 19/9 khiến nhiều cánh đồng hoa, rau màu của người dân bị ngập úng trên diện rộng.

Ghi nhận đến ngày 21/9, dù nước đã rút đáng kể, nhiều diện tích trồng hoa bị hư hại, úng héo bắt đầu lộ rõ.

Do bị ngâm nước dài ngày, gặp nắng gắt ngay sau khi nước rút làm các luống cây trồng bị úng héo, không thể phục hồi.

Cùng với các luống hoa, nhiều diện tích ươm cây giống cũng bị ngập sâu. Nước dâng gần kín các bầu ươm khiến lượng lớn cây giống bị thối rễ, hư hỏng hoàn toàn.

Nước lũ rút chậm khiến nhiều diện tích canh tác hoa và rau màu của người dân làng hoa Tây Tựu vẫn ngập sâu trong nước.

Vừa nhanh tay cắt bỏ những gốc hoa hỏng sau khi nước rút, bà Đỗ Tuyết (tổ dân phố số 7, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết tình trạng ngập úng thường xuất hiện vào mùa mưa lớn hằng năm, nhưng năm nay nước dâng cao bất thường tới hơn 1 m khiến hơn một mẫu ruộng của gia đình bị ngập sâu, nhiều ruộng không có khả năng hồi phục.

Việc ngập úng kéo dài khiến phần lớn diện tích hoa đến kỳ thu hoạch bị dập nát, thối hỏng và mất trắng.

Suốt nhiều ngày qua, hàng loạt hộ dân liên tục vận hành máy bơm với hy vọng cứu vãn phần cây trồng còn lại, đồng thời đẩy nhanh việc tiêu thoát nước để đất sớm khô ráo, kịp thời xuống giống cho vụ hoa Tết.

Xuống giống 3,5 sào cúc chuẩn bị cho vụ Tết, anh Long (người dân tại làng hoa Tây Tựu) đành nhìn toàn bộ diện tích hoa màu bị hư hỏng sau đợt ngập úng. Thời điểm nước lũ tràn về, gia đình đã liên tục vận hành máy bơm tiêu úng nhưng lượng nước dâng quá tôi đành chấp nhận nước ngập. Khi nước bắt đầu rút, hàng nghìn gốc cúc bị ngâm nước lâu ngày đã thối rữa, buộc gia đình phải phun thuốc, khử khuẩn và xử lý lại đất để kịp xuống giống đợt mới. "Chỉ sau một ngày ngập úng, gia đình tôi thiệt hại hàng chục triệu đồng", anh Long chia sẻ.

Làng hoa Tây Tựu là vùng chuyên canh hoa lớn của Hà Nội, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân. Đợt mưa ngập những ngày qua đã làm chìm sâu nhiều diện tích hoa và rau màu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và nguồn thu nhập của các hộ canh tác tại đây.