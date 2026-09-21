TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/9, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả trong ngày, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Cụ thể: 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các phương tiện cơ giới được huy động phục vụ đào và vận chuyển đất tại khu vực tìm kiếm

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, với phạm vi tìm kiếm được mở rộng theo kết quả khảo sát và dấu hiệu thực tế tại hiện trường. Lực lượng chức năng kết hợp sử dụng máy móc đào, bóc tách đất với kiểm tra thủ công tại những vị trí nghi vấn, nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật.

Các di vật phát hiện trong quá trình tìm kiếm được thu thập, phân loại, ghi nhận để phục vụ công tác xác minh, nhận dạng liệt sĩ. Lực lượng chức năng tiếp tục bám sát hiện trường, triển khai tìm kiếm theo kế hoạch.