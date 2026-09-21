Khắc phục triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8 được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày tại phiên họp của UBTVQH chiều 21-9 nêu ra nhiều vấn đề nổi cộm như thiếu sách giáo khoa, ngộ độc thực phẩm, các vi phạm về thuế hay phòng cháy chữa cháy…

Nêu bật một số vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, Chủ nhiệm Lê Thị Nga cho biết, tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán tiếp tục là một khó khăn lớn cho cơ sở trong tổ chức thực hiện. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường và vật liệu xây dựng còn chậm...

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 của Quốc hội. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đặc biệt, người dân bức xúc và lo lắng về tình trạng thiếu sách giáo khoa trước và sau khai giảng ở một số địa phương; chất lượng bữa ăn bán trú, các khoản thu đầu năm học, điều kiện dạy và học, bảo đảm an toàn cho học sinh; vấn đề thẻ bảo hiểm y tế hết hạn dù đã đóng tiền...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, tình trạng thiếu sách cục bộ đã dẫn đến hiện tượng gom sách, trục lợi, nâng giá và lừa đảo mua bán sách giáo khoa trên mạng tại một số tỉnh, thành phố. Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải đề nghị Bộ GD-ĐT sớm có báo cáo chính thức để đại biểu Quốc hội có số liệu chuẩn xác, giải đáp đầy đủ cho cử tri trong kỳ tiếp xúc cử tri sắp tới. Bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm hơn nữa đến việc phối hợp cung ứng sách giáo khoa, vật dụng thiết yếu cho học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Nhìn nhận sách giáo khoa là một trong những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cả 3 bên: Bộ GD-ĐT, các địa phương, cơ sở giáo dục phải tăng cường trách nhiệm để giải quyết hiệu quả, dứt điểm vướng mắc.

Thành viên UBTVQH dự họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết sẽ yêu cầu công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu đầu năm học; tiếp nhận và rà soát về phản ánh học phí đại học cao; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, thực đơn và định lượng khẩu phần ăn; đồng thời nhấn mạnh vai trò quản lý trực tiếp rất quan trọng của UBND cấp xã…

“Đối với các vướng mắc lặp đi lặp lại, Chính phủ và các bộ ngành sẽ tổng hợp để đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách tận gốc chứ không chỉ giải quyết từng vụ việc đơn lẻ”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cam kết.