Đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biện nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: chinhphu.vn/Lan Anh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên; Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Minh và các đồng chí lãnh đạo Vụ Pháp luật; Vụ I; Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Quản trị - Tài vụ; Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư điều động đồng chí Nguyễn Văn Thắng về công tác tại Điện Biên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận trọng trách mới.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đặng Xuân Phong, đồng chí Nguyễn Văn Thắng là cán bộ trẻ, đã có 26 năm công tác, phần lớn thời gian làm việc tại các cơ quan Trung ương ở Hà Nội. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị hay đơn vị nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc Trung ương, Ban Bí thư tin tưởng, quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng về công tác tại Điện Biên tiếp tục khẳng định sự ghi nhận đối với năng lực, kinh nghiệm và quá trình phấn đấu của đồng chí.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đặng Xuân Phong tin tưởng, với kinh nghiệm đã tích lũy, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của bản thân, đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Chia sẻ từ kinh nghiệm nhiều năm công tác tại cơ sở, đặc biệt ở các địa phương miền núi phía Bắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng chủ động học hỏi thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm công tác tại Trung ương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biện nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: chinhphu.vn/Lan Anh

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận nhiệm vụ mới; khẳng định việc điều động, bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Điện Biên - tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn nhưng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố đoàn kết, thống nhất; trước mắt tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11,02%, hoàn thành giải ngân đầu tư công và tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh tập trung thúc đẩy các công trình, dự án động lực; phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch lịch sử - sinh thái - cộng đồng, kinh tế số và kinh tế biên mậu; giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cũng đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát huy kinh nghiệm công tác tại Văn phòng Chính phủ để tăng cường kết nối giữa tỉnh với Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, góp phần chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành chương trình, dự án và kết quả phát triển cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: chinhphu.vn/Lan Anh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới; cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và sự đón tiếp, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được phân công, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và đồng bào 19 dân tộc anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.