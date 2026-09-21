Rà soát, xác minh việc nộp tiền nhưng chưa được gia hạn bảo hiểm y tế

Báo cáo tại phiên họp, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung họp. Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về: Tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn quan tâm, lo lắng về tình trạng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra. Các vụ cháy trên xe khách giường nằm, tại khách sạn gây thiệt hại về người và tài sản. Một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế...

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Đồng thời, tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện ô tô chở khách đường bộ, khách sạn. Xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội bảo đảm tổng hợp đầy đủ và công khai kết quả tiếp thu, giải trình các nội dung ý kiến của người dân về quy hoạch một số dự án trọng điểm của thành phố trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sách giáo khoa, bữa ăn học đường..., quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân.

Liên quan tới tình trạng thiếu sách giáo khoa, ngay trong sáng nay, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dứt điểm tình trạng này.