Đại lộ 120m kết nối sân vận động 135.000 chỗ dần thành hình

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại công trường, trên đoạn tuyến kết nối từ Quốc lộ 21C, nền đường đã được hoàn thiện tại nhiều vị trí. Các đơn vị đang tiếp tục lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật.

Tuyến đại lộ rộng 120m, dài hơn 8km đang từng bước định hình tại phía Nam Hà Nội.

Ở phía Quốc lộ 1A, công tác thi công mặt đường, hệ thống cống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật ngầm và cảnh quan đang được đẩy nhanh. Cầu vượt sông Nhuệ trên tuyến cũng đang được hoàn thiện, từng bước hình thành tuyến kết nối liên tục qua khu vực.

Tại công trường, máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí. Các hạng mục nền đường, mặt đường, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan được triển khai song song nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đại lộ 120m và sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Vì vậy, các đơn vị đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục.

Đại lộ 120m có mặt cắt ngang lên tới 120m, được quy hoạch là trục giao thông chính theo hướng Đông - Tây của khu B, đi qua khu vực tập trung các công trình thể thao, khu đô thị và trung tâm dịch vụ.

Cùng với tuyến đại lộ, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang được triển khai trên khu đất rộng hơn 73ha, với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Sau 9 tháng thi công, các khán đài A, B, C và D đã được triển khai đồng loạt.

Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được đặt mục tiêu hoàn thành vào khoảng năm 2035.

Khi hoàn thành, đại lộ 120m sẽ là một trong những trục giao thông chính của khu đô thị, kết nối với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo thêm hướng tiếp cận tới Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.