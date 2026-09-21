Gara ô tô quá tải sau mưa lớn và lời cảnh báo 'đắt giá' từ thợ sửa xe

Trước đó, trận mưa lớn sáng 19/9 khiến nhiều tuyến đường ở Tp.Vinh (Nghệ An) ngập sâu, hàng loạt xe ô tô, xe máy bị ngâm trong nước. Các tuyến đường như: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài, Hồng Bàng, Phạm Đình Toái, Phong Đình Cảng, Phan Bội Châu... bị ngập sâu, nhiều đoạn ngập đến tận nắp ca-pô xe ô tô đang đỗ bên đường. Một số tuyến đường ghi nhận ô tô chết máy khi tài xế cố đi qua vùng ngập sâu.

Khi nước rút, các phương tiện hư hỏng﻿ được chủ nhân gọi xe cứu hộ đưa đến gara để sửa.

Ghi nhận trong ngày 20 và 21/9, các xưởng sửa chữa ô tô trên các tuyến đường như: Đại lộ Lê Nin, Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Nguyễn Cảnh Hoan... đều có số lượng phương tiện tập trung lớn. Xe cứu hộ liên tục di chuyển để đưa các xe gặp sự cố do ngập nước về khu vực kỹ thuật.

Theo ghi nhận, phần lớn ô tô được đưa đến các gara đều bị ngập nội thất và sàn. Tình trạng nước tràn vào khoang máy, sàn xe và nội thất đã khiến hệ thống vận hành của xe bị ảnh hưởng.

Nhiều chiếc xe đã bị hư hỏng nặng phần động cơ do chủ xe phạm phải sai lầm nghiêm trọng: Cố tình đề máy khi xe bị lịm nước hoặc liều lĩnh chạy qua những đoạn ngập sâu.

Anh Nguyễn Trung, chủ gara Trung Vinh trên đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, chia sẻ, lượng ô tô đổ về xưởng bảo dưỡng và sửa chữa trong 2 ngày qua tăng đột biến. Do quá tải, gara của anh buộc phải hẹn khách quay lại hoặc chờ đợi trong vài ngày tới.

Đại diện gara Ngọc Hà, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng cũng cho biết, tính từ chiều 19 đến ngày 21/9, lượng khách hàng đưa phương tiện bị ngập nước đến sửa chữa tại cơ sở ghi nhận mức tăng cao. Do số lượng xe cần xử lý lớn dẫn đến tình trạng quá tải, cơ sở đã phải chủ động hẹn lịch sang những ngày tiếp theo đối với nhiều trường hợp để đảm bảo tiến độ phục vụ.

Theo các chủ gara, đối với những xe may mắn không bị hỏng máy mà chỉ bị ngập nước, thời gian tháo dỡ, sấy khô nội thất và kiểm tra hệ thống điện sẽ mất từ 1 - 3 ngày với chi phí dao động khoảng 1 - 5 triệu đồng.

Trong khi đó, đối với những chiếc xe bị hỏng nặng phần động cơ, thời gian đại tu, sửa chữa có thể kéo dài từ 5 - 7 ngày, thậm chí lên đến hàng tuần tùy thuộc vào mức độ hư hại. Chi phí sữa chữa có thể lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng, tuỳ vào mức độ hư hỏng.

Số lượng ghế ô tô được tháo rời để phục vụ công đoạn vệ sinh và sấy khô tại các xưởng hiện rất nhiều.

Các chuyên gia kỹ thuật và thợ sửa xe lâu năm đã đưa ra hàng loạt khuyến cáo quan trọng dành cho người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại. Theo anh Thái Bá Minh, kỹ thuật viên có hơn 15 năm kinh nghiệm tại gara Ngọc Hà, người điều khiển phương tiện không nên di chuyển qua những vùng ngập sâu mà nên tìm hướng đi khác. Việc cố gắng đi qua các khu vực này dễ khiến nước tràn vào sàn xe gây hư hỏng nội thất, hoặc dẫn đến tình trạng thủy kích làm dừng hoạt động động cơ và phát sinh chi phí sửa chữa lớn.

Đặc biệt, nếu xe đã chết máy sau khi đi vào vùng ngập, tài xế không nên cố khởi động lại động cơ. Việc này có thể khiến nước tiếp tục bị hút vào buồng đốt và làm tăng nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng.

Theo các thợ sửa xe chuyên nghiệp, xe đang đi qua vùng ngập, nước có thể tràn vào đường nạp khí và bị hút vào buồng đốt. Khi đó, có thể gây hiện tượng thủy kích, làm cong hoặc gãy tay biên, hư hỏng pít-tông, nghiêm trọng hơn có thể khiến động cơ hư hỏng nặng.

Ghi nhận tại gara Đức Tín Phát trên đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Vinh Hưng, tình trạng quá tải cũng diễn ra tương tự. Xưởng sửa chữa này đã phải tăng ca, tăng giờ làm việc xuyên đêm mới kịp tiến độ trả xe cho khách hàng.

Tại đây, anh Nguyễn Văn Sang - thợ sửa xe lâu năm - tiếp tục đưa ra khuyến cáo: "Nếu xe đã bị ngập nước, người dân tuyệt đối không được nổ máy. Một cú bấm đề lúc này có thể lấy đi hàng chục triệu đồng, thậm chí nhiều hơn, đồng thời kéo dài thời gian sửa chữa lên gấp nhiều lần".

Các nhân viên kỹ thuật tại các cơ sở sửa chữa đang hoạt động liên tục nhằm hoàn thiện việc bảo dưỡng và khắc phục sự cố cho khách hàng.

Mùa mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với việc nguy cơ ngập lụt trên các tuyến đường tại TP. Vinh có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Giữa bối cảnh các gara sửa chữa đang quá tải trầm trọng như hiện nay, việc trang bị kiến thức của người dân vô cùng quan trọng. Và sự bình tĩnh là chìa khóa để bảo vệ tài sản hiệu quả nhất. Nếu gặp trường hợp ngập lụt, chủ xe hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn của thợ chuyên nghiệp: tắt máy, giữ nguyên hiện trạng và kiên nhẫn chờ cứu hộ.