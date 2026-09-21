Sau ngập, người trồng hoa Tây Tựu lo vụ Tết

Nước rút, những ruộng hoa màu của nông dân Tây Tựu (Hà Nội) gần như không thể cứu vãn, chỉ có thể nhổ bỏ chờ cải tạo đất sản xuất vụ hoa màu mới.

Nước rút, ruộng hoa chỉ còn màu bùn đất

Ngày 21/9, tại những cánh đồng hoa Tây Tựu thuộc phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, nước đã bắt đầu rút nhưng dấu vết của những ngày ngập úng vẫn còn rõ. Những luống cúc, ly, hồng, đồng tiền vốn chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch nay đổ rạp, héo khô. Trên nhiều thửa ruộng, cây trồng nằm xen trong lớp bùn đất, gần như không còn khả năng phục hồi.

Tây Tựu là một trong những vùng trồng hoa lớn của Thủ đô, với quy mô hơn 700ha. Đợt mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm héc-ta hoa màu bị ngập trong 4 ngày. Tại một số vị trí, nước ngập sâu tới 1m, không chỉ gây thiệt hại cây trồng mà còn ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.

Theo số liệu ghi nhận đến 17 giờ ngày 17/9/2026, mực nước sông Pheo ở mức 6,1m, sông Nhuệ ở mức 3,98m. Mực nước các sông ở mức cao, cộng với địa hình lòng chảo, khiến nước rút chậm. Theo đó cần từ 4 đến 5 ngày để nước thoát hết.

Những người nông dân Tây Tựu ra đồng cố vớt vát lại chút rau còn có thể thu hoạch.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Tây Tựu, tình trạng ngập úng xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Sau khi nước rút, những người nông dân bắt đầu dọn ruộng. Công việc trước mắt là nhổ bỏ những cây đã chết, đưa bùn đất ra khỏi luống, sau đó xới lại đất để chuẩn bị cho vụ mới.

Tại một thửa ruộng khoảng 5 sào của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, tương đương 1.800m², diện tích cúc trắng, cúc vàng và hoa đồng tiền còn hơn một tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch đã hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Trong khi các hộ dân đều tập trung thu dọn ruộng của gia đình, người trồng hoa phải tự tay nhổ bỏ từng gốc cây hỏng trước khi có thể thuê nhân công xới đất.

Không chỉ hoa, nhiều diện tích rau màu cũng bị ảnh hưởng. Một số hộ phải cắt sớm tía tô để bán trước khi nắng lên làm lá héo, gốc cây hư hỏng.

Ruộng rau kinh giới của bà Nguyễn Thị Nhượng chưa kịp thu hoạch đã bị nước ngập phải nhổ bỏ.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhượng cho biết gia đình bà có 6 sào rưỡi đất chuyên canh cây kinh giới. Sau đợt ngập, toàn bộ diện tích kinh giới héo khô, chết sạch, không thể cứu vãn.

Theo bà Nhượng, riêng lứa đầu tiên chưa kịp thu hoạch thiệt hại khoảng 5 đến 6 triệu đồng, chưa tính đến lứa thu hoạch thứ hai. Đến thời điểm hiện tại, gia đình bà chưa nhận được hỗ trợ tài chính nào từ chính quyền địa phương.

Những luống rau màu tại Tây Tựu gục nát sau nhiều ngày ngâm nước.

Tại cánh đồng, ông Nguyễn Hữu Hào cho biết gia đình ông canh tác tổng cộng một mẫu hoa cúc. Chi phí hạt giống và gốc khoảng 15 triệu đồng mỗi sào, tương đương khoảng 150 triệu đồng tiền vốn đầu tư cho toàn bộ diện tích.

“Xem như mất trắng”, ông Hào nói ngắn gọn về số hoa bị ngập nước cũng như đầu tư cho vụ hoa bị ngập úng của gia đình ông.

Theo ông Hào, tình trạng ngập lụt tại khu vực này xảy ra gần như hằng năm. Đê chung quanh thấp, nước từ các tuyến mương dồn về lớn trong khi trạm bơm không đáp ứng kịp. Địa hình lòng chảo khiến nước tập trung, ảnh hưởng đến nhiều diện tích thuộc Thôn 2, Thôn 3 và khu vực số 1.

Những hộ thuê đất ở vị trí cao hơn có thể giảm thiệt hại, song theo ông Hào, mức thiệt hại vẫn có thể khoảng 50%.

Ông Hào cho biết thêm, hoa ly hiện chưa được bà con xuống giống nhiều, trong khi hoa cúc được gieo trồng và thu hoạch quanh năm.

Nước rút đến đâu, người dân làm đất đến đó

Ông Nguyễn Hữu Hào buồn bã nhìn những ruộng hoa của gia đình mất trắng.

Không chỉ phải khắc phục hậu quả của đợt ngập, người trồng hoa còn đứng trước bài toán tái sản xuất. Sau một vụ mất trắng, chi phí để xuống giống trở lại là khoản đầu tư không nhỏ, trong khi thời điểm thu hoạch phụ thuộc vào thời tiết và thị trường.

Ông Nguyễn Văn Chiến (ngụ tại thôn Hai), chủ nhà vườn canh tác 5 sào hoa cúc, cho biết giá vật tư đầu vào hiện ở mức cao. Trong khi đó, khả năng thu hồi vốn còn phụ thuộc vào thời tiết và giá bán.

Theo ông Chiến, sau thiên tai, nhiều hộ thường cùng xuống giống trở lại trong một thời điểm. Nếu sản lượng tăng đồng loạt, nguy cơ dư thừa nguồn cung, giá nông sản xuống thấp và khó tiêu thụ có thể xảy ra.

Người trồng hoa vì thế khó tính được thời điểm có thể bù đắp khoản vốn đã mất. Trước mắt, theo ông Chiến, người dân chỉ còn cách tiếp tục ra đồng, làm đất và sản xuất trở lại.

Dù còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thời điểm tiêu thụ hoa lớn trong năm, nhiều hộ dân Tây Tựu đã tính đến việc khôi phục sản xuất ngay sau khi nước rút.

Ông Nguyễn Hữu Hào cho rằng nếu khẩn trương làm đất và xuống giống từ thời điểm này, các lứa hoa cúc vẫn có thể kịp thời gian thu hoạch phục vụ thị trường Tết.

Các hộ nông dân trồng hoa màu Tây Tựu nén lại nỗi buồn mất mùa, tiếp tục chuẩn bị trồng vụ mới cùng hy vọng kịp thu hoạch dịp Tết này.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Tựu, cho biết: Hiện tại, lực lượng chức năng phường Tây Tựu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước các sông; duy trì lực lượng chốt trực, phân luồng giao thông; khơi thông dòng chảy tại các miệng thu nước; kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Về lâu dài, địa phương cũng đặt vấn đề rà soát, tổng hợp những vị trí hạ tầng thoát nước còn bất cập để kiến nghị thành phố Hà Nội có phương án xử lý.

Trên những cánh đồng Tây Tựu, việc khắc phục hậu quả đang bắt đầu từ những công việc rất cụ thể: nhổ bỏ cây chết, dọn bùn, xới đất và chuẩn bị giống mới. Với người nông dân trồng hoa, thời gian từ nay đến vụ Tết không còn dài. Sau những ngày ruộng đồng ngập trong nước, bài toán trước mắt là đưa đất trở lại sản xuất; còn bài toán lâu dài là tìm giải pháp để những vùng trũng không tiếp tục trở thành điểm ngập mỗi khi mưa lớn kéo dài.