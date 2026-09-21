Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Giáo viên giới thiệu nội dung tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức cơ bản về các loại hình thiên tai; phương pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả; kỹ năng sơ cấp cứu và tìm kiếm, cứu nạn người, phương tiện trên sông, suối và trên biển. Cùng với đó, hướng dẫn chuẩn bị vật chất, phương tiện, quân tư trang của các đội phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức giới thiệu nội dung chuẩn bị vật chất, phương tiện, quân tư trang của các đội phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các nội dung về tổ chức đội hình, phương pháp hạ đạt mệnh lệnh, tổ chức hành quân, cơ động lực lượng và phương tiện đến khu vực xảy ra thiên tai được huấn luyện thống nhất, sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, góp phần nâng cao khả năng xử trí tình huống, bảo đảm công tác chỉ huy, hiệp đồng và cơ động lực lượng nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn.

Ban tổ chức giới thiệu nội dung chuẩn bị vật chất, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Trọng tâm đợt tập huấn là nội dung chuyên ngành Đường thủy với phương pháp hạ thủy tàu, xuồng; kỹ thuật vận hành và bảo đảm an toàn phương tiện. Đặc biệt, lực lượng tham gia được hướng dẫn kỹ năng lái tàu, xuồng, ca nô trên sông và trên biển, đáp ứng yêu cầu cơ động trong điều kiện mưa lũ, nước chảy xiết và thời tiết phức tạp.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi tham gia tập huấn được hướng dẫn phương pháp hạ thủy và kỹ năng lái ca nô trên sông.

Tập huấn góp phần nâng cao khả năng làm chủ phương tiện, kỹ năng xử trí tình huống và năng lực phối hợp, hiệp đồng; qua đó chủ động, kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và địa bàn khi có thiên tai, sự cố xảy ra.