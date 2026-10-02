Thu hút đầu tư chăn nuôi quy mô lớn

Chăn nuôi quy mô lớn trước yêu cầu phát triển bền vững (Bài 1):

Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa, xã Minh Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng hoàn thành đi vào hoạt động. Ảnh: Hải Đăng

Quy mô đàn vật nuôi trong tốp đầu cả nước

Với quy mô đàn vật nuôi thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, Thanh Hóa đang có nhiều lợi thế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Những năm gần đây, cùng với việc duy trì quy mô đàn lớn, tỉnh từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, tạo điều kiện hình thành các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và giá trị ngành chăn nuôi. Hiện đàn trâu của tỉnh đạt 100.000 con, đứng thứ 7 cả nước; đàn bò 190.000 con, đứng thứ 6 cả nước; đàn lợn 1,36 triệu con, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và Đồng Nai; đàn gia cầm 29,6 triệu con, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và Nghệ An. Quy mô đàn lớn không chỉ phản ánh tiềm năng sản xuất mà còn tạo ra thị trường đáng kể cho các hoạt động đầu tư, từ chăn nuôi, sản xuất con giống, thức ăn đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý là quy mô chăn nuôi trang trại ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 1.092 trang trại chăn nuôi. Trong đó, 72 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 728 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và 292 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 48% tổng đàn, trong khi khu vực hộ gia đình chiếm khoảng 52%. Riêng đàn lợn, tỷ trọng chăn nuôi trang trại đã chiếm khoảng 60%; đàn gia cầm khoảng 45,5%. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Đức Cường: “Thanh Hóa có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi quy mô lớn, trước hết là quy mô đàn vật nuôi thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, cùng với quỹ đất sản xuất, nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ rộng. Đây là những điều kiện quan trọng để tỉnh tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, nhất là các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và năng lực tổ chức sản xuất theo chuỗi. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có tính liên kết cao, gắn chăn nuôi với sản xuất con giống, thức ăn, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý đàn, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Từ nền tảng đó, ngành chăn nuôi đang từng bước hình thành những cơ sở chăn nuôi tập trung, thay thế dần phương thức sản xuất phân tán. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư các dự án có quy mô lớn, tạo sản lượng hàng hóa ổn định và tổ chức sản xuất theo chuỗi. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 41 dự án chăn nuôi quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư khoảng 17.645 tỷ đồng. Trong đó có 30 dự án chăn nuôi lợn, 10 dự án gia cầm và 1 dự án trâu, bò. Trong tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh có 7 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng quy mô đạt 14.700 lợn nái, 310.000 lợn thịt/năm và 60.000 gà bố mẹ. Các dự án được đầu tư với quy mô lớn, tập trung vào những đối tượng vật nuôi có lợi thế và nhu cầu thị trường cao. Khi hoàn thành, đi vào hoạt động, các dự án không chỉ bổ sung đáng kể năng lực sản xuất mà còn tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Xuân Diễn, Quản lý Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A, xã Mậu Lâm cho biết: “Chúng tôi lựa chọn Thanh Hóa để đầu tư dự án chăn nuôi gà quy mô lớn bởi địa phương có quỹ đất phù hợp, hạ tầng hoàn thiện, nguồn lao động dồi dào. Trang trại được đầu tư trên diện tích khoảng 27ha, tổng vốn 250 tỷ đồng, công suất thiết kế 6,5 triệu con gà thịt/năm. Dự kiến, trang trại sẽ đưa đàn gà đầu tiên vào nuôi trong tháng 11/2026, góp phần hình thành mô hình chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao ở địa phương”.

Việc nhiều doanh nghiệp, tập đoàn như TH True Milk, Vinamilk, Xuân Thiện, Dabaco, New Hope... đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi đang tạo thêm động lực cho ngành phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đối với ngành chăn nuôi, đây cũng là cơ sở để phát huy lợi thế về quy mô đàn vật nuôi, thị trường và điều kiện sản xuất, từng bước nâng cao giá trị ngành chăn nuôi.

Từ nông hộ đến chuỗi liên kết

Trong quá trình chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nông hộ vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có khoảng 739.350 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, chiếm khoảng 52% tổng đàn. Đây vẫn là lực lượng sản xuất đông đảo, góp phần duy trì quy mô đàn và cung cấp nguồn sản phẩm đáng kể cho thị trường.

Cùng với khu vực hộ gia đình, những năm gần đây, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ngày càng tham gia sâu vào sản xuất. Trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn, như: Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Thanh Hóa; Công ty TNHH CJ Vina; Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam; Công ty TNHH Nông nghiệp Golden Goat; Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa... Thông qua liên kết, doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, giúp người chăn nuôi giảm bớt những rủi ro trong quá trình sản xuất.

Chị Vũ Thị Huyền, xã Xuân Lập, cho biết: “Trước đây gia đình tôi chăn nuôi nhỏ lẻ nên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, vật nuôi mắc bệnh thì mới mua thuốc về điều trị, việc chăm sóc cũng chưa thật sự bài bản. Từ năm 2019, khi ký hợp đồng liên kết với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, gia đình đầu tư 5 dãy chuồng, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, với quy mô khoảng 20.000 con gà mỗi lứa. Nhờ có sự hướng dẫn, quản lý và giám sát từ con giống, thức ăn đến phòng, chống dịch bệnh, đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt hơn, chất lượng sản phẩm được bảo đảm và đáp ứng nhu cầu thị trường. Với gia đình tôi, liên kết với doanh nghiệp giúp thay đổi rõ rệt cách chăn nuôi, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Ở những địa phương có doanh nghiệp đầu tư, các trang trại quy mô lớn còn tạo thêm việc làm, dịch vụ và cơ hội liên kết cho người dân. Sự hiện diện của doanh nghiệp có thể trở thành cầu nối đưa kỹ thuật, công nghệ và thị trường đến gần hơn với khu vực nông hộ. Trong chuỗi liên kết, doanh nghiệp có lợi thế về vốn, công nghệ, con giống, thức ăn và thị trường; hộ chăn nuôi có đất đai, lao động và kinh nghiệm sản xuất. Nếu được tổ chức chặt chẽ, mỗi bên có thể đảm nhận những khâu phù hợp, giảm bớt rủi ro và nâng cao giá trị sản phẩm.

Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, Lê Tiến Đạt cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có 7 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, với tổng công suất khoảng 105.000 con. Sự phát triển của các trang trại đang tạo thêm động lực cho ngành chăn nuôi địa phương, đồng thời mở ra cơ hội để người dân tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết sản xuất. Chúng tôi khuyến khích các hộ chăn nuôi chủ động tham gia liên kết với doanh nghiệp để được hỗ trợ về con giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và từng bước ổn định đầu ra sản phẩm”.

Từ nông hộ đến doanh nghiệp, ngành chăn nuôi của tỉnh đang từng bước chuyển sang sản xuất theo chuỗi. Doanh nghiệp đồng hành từ đầu vào đến đầu ra; hộ chăn nuôi tuân thủ quy trình, bảo đảm chất lượng; chính quyền hỗ trợ, kết nối và quản lý. Khi các mắt xích được gắn kết, lợi thế về quy mô, lao động và thị trường sẽ được phát huy, hướng tới “lớn về quy mô, tăng về giá trị” và phát triển bền vững.

Hải Đăng

(Còn nữa)