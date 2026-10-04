Đà Nẵng: Xã Tiên Phước thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế vườn

Xã Tiên Phước tăng cường kết nối công nghệ, doanh nghiệp và nông hộ trong phát triển nông nghiệp.

Sáng 2/10, tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng”. Hội thảo tập trung vào việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng thị trường và tạo thêm động lực cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Hội thảo do Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ Đào Ngọc Đạt; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng và Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh đồng chủ trì.

Kinh tế vườn được kỳ vọng nâng cao giá trị thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo thông tin tại hội thảo, Đà Nẵng hiện có hơn 150 nghìn vườn, trang trại với nhiều sản phẩm đặc sản như măng cụt, lòn bon, bưởi da xanh, thanh trà, sầu riêng, cam giấy và hồ tiêu. Các vùng cây ăn quả tập trung tại xã Tiên Phước và một số địa phương như Lãnh Ngọc, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, tạo điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ và du lịch.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; đồng thời trao đổi các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế. Việc tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ được đặt ra nhằm hỗ trợ quá trình tổ chức sản xuất, quảng bá và đưa nông sản đến thị trường.

Kết nối doanh nghiệp công nghệ góp phần thúc đẩy xây dựng các mô hình trang trại số tại địa phương.

Một trong những hướng được đề cập là chuyển đổi từ nông hộ số lên trang trại số, từng bước đưa công nghệ vào quản lý và sản xuất. Cùng với đó, việc liên kết xây dựng các tour du lịch trang trại, nhà vườn được kỳ vọng mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm, kết hợp giá trị nông nghiệp với dịch vụ và du lịch trải nghiệm.

Chuyển đổi số mở thêm hướng phát triển cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại tại Đà Nẵng.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và UBND xã Tiên Phước ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác với 14 doanh nghiệp công nghệ số. Nội dung hợp tác hướng đến tăng cường kết nối, đồng hành trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn.

Việc đưa chuyển đổi số vào kinh tế vườn, kinh tế trang trại được xác định là một hướng để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng kết nối thị trường và khai thác tốt hơn giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, xã Tiên Phước có thêm điều kiện phát huy lợi thế nông nghiệp gắn với công nghệ, liên kết sản xuất và phát triển du lịch nông nghiệp.