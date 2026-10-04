Đề xuất tăng mức phạt, bổ sung hành vi vi phạm trên thị trường trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo dự thảo, hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu được đề xuất mức phạt tới 1,5 tỷ đồng.

Việc sửa đổi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP nhằm cập nhật các hành vi vi phạm theo khuôn khổ pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, điều chỉnh thẩm quyền xử phạt và tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Trước đó, ngày 5/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này sửa đổi toàn diện khuôn khổ pháp lý, thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều nghĩa vụ về theo dõi, hạch toán, quản lý, giám sát nguồn vốn; đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và đưa trái phiếu vào giao dịch. Đồng thời, trách nhiệm của tổ chức tư vấn, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức nhận và quản lý tài sản bảo đảm cùng các chủ thể cung cấp dịch vụ liên quan cũng được sửa đổi.

Theo Bộ Tài chính, quy định xử phạt hiện hành chưa cập nhật đầy đủ các hành vi vi phạm phát sinh từ những yêu cầu mới. Vì vậy, việc bổ sung hành vi vi phạm và chế tài tương ứng là cần thiết để bảo đảm hiệu quả thực thi.