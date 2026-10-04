Italy thúc đẩy dự án công nghệ chiến lược

Hiện Italy đang cạnh tranh để giành quyền phê duyệt một trong những dự án Gigafactory Trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn thuộc khuôn khổ chiến lược của Liên minh châu Âu (EU).

Đấu trường Colosseum ở Italy. Ảnh: Việt Hải- PV TTXVN

Trong các cuộc họp cấp cao gần đây dưới sự chủ trì của Thủ tướng Giorgia Meloni cùng sự tham gia của nhiều bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Italy, gồm Eni, Enel, Leonardo, Saipem, Snam, Terna, Fibercoop và Cdp, với tổng giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 300 tỷ euro, Italy đã tìm cách định hình sáng kiến chung chưa từng có.

Nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ và Trung Quốc, EU đã đặt mục tiêu vận hành 7 siêu hạ tầng tính toán "made in Europe" trước nửa đầu năm 2028 với tổng nguồn vốn lên tới 30 tỷ euro, trong đó 2/3 đến từ khu vực tư nhân.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Rome là việc mở rộng hợp tác quốc tế. Italy sẵn sàng chấp nhận đề xuất từ Hy Lạp, với việc Athens tham gia đóng góp và nắm giữ 25% năng lực tính toán của tập đoàn mới. Mô hình vận hành dự kiến sẽ kết hợp ba trụ cột, gồm Hy Lạp, Newco và Domyn - một công ty AI nổi bật của Italy, cùng sự tham gia của nhiều tập đoàn như Eni, Tim và Leonardo, bên cạnh khả năng gia nhập của Cdp, Fincantieri hay Enel.

Về mặt tài chính, giai đoạn đầu của dự án sẽ huy động nguồn vốn 1,2 tỷ euro, bao gồm 200 triệu euro từ Mef, 200 triệu euro từ EU và 800 triệu euro từ nguồn vốn tư nhân. Sang giai đoạn tiếp theo, tổng mức đầu tư dự kiến sẽ tiếp tục tăng với các khoản ngân sách bổ sung, đưa tổng quy mô toàn dự án vượt ngưỡng 5 tỷ euro.

Chính phủ Italy khẳng định lập trường quản trị chặt chẽ đối với những doanh nghiệp tham gia dự án. Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti và Thứ trưởng Alfredo Mantovano nhấn mạnh rằng nhà nước không chỉ đóng vai trò cổ đông lớn mà còn kiểm soát chặt chẽ cơ chế điều hành, đòi hỏi các doanh nghiệp phải cam kết đóng góp thực chất về mặt tài chính và công nghệ.

Sự thống nhất ở cấp hệ thống này của Italy được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá công nghệ quy mô lớn, củng cố vị thế của Rome và châu Âu trong cuộc đua AI toàn cầu. Dù kế hoạch chi tiết vẫn đang được hoàn thiện, dự án đã thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ.