Xã Tân Hộ Cơ: Quyết tâm đưa chuyển đổi số vào đời sống

Trong tháng 9 vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ “Phòng tin học cho em” cho Trường Tiểu học và THCS Tân Hộ Cơ.

Theo UBND xã Tân Hộ Cơ, thời gian qua, địa phương triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14-1-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn xã với nhiều giải pháp trọng tâm.

Nhờ đó, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 4.402/4.404 hồ sơ, tương ứng 99,96%; 100% hồ sơ được xử lý trên hệ thống điện tử và 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 21.557/23.471 trường hợp, tương ứng 91,85%; mô hình “Đại sứ số” đã hỗ trợ 1.004 lượt người dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số.

Cùng với đó, nguồn lực chi thường xuyên cho kinh tế số được triển khai với hơn 1,6 tỷ đồng đã giải ngân, đạt 99,69%; 52/52 cán bộ, công chức thuộc khối Nhà nước và khối Đảng được trang bị thiết bị và chữ ký số công vụ phục vụ xử lý công việc.

Là một trong những nội dung quan trọng, thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ quan tâm triển khai kinh tế số trong khu vực doanh nghiệp. Qua đó, bước đầu có kết quả khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số; doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 13/13 sản phẩm OCOP 3 sao kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Thời gian qua, công tác quản lý, điều hành của xã từng bước được tin học hóa, tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử. Chuyển đổi số được gắn với số hóa hồ sơ, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ người dân.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được chú trọng trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đồng thời, lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số tại cộng đồng được kiện toàn tại 6/6 ấp với 90 thành viên; 90/90 thành viên đã được bồi dưỡng, đạt 100%.

Ngoài ra, các nhiệm vụ về phát triển tài sản trí tuệ, đo lường, năng lực đổi mới sáng tạo, truyền thông khởi nghiệp và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được cụ thể hóa bằng kế hoạch, tạo cơ sở để tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới…

Ông Lê Văn Đậm ngụ xã Tân Hộ Cơ, chia sẻ: “Khi tôi đi làm thủ tục đăng ký thủ tục đất đai và cá nhân, hồ sơ được hướng dẫn rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần, các cán bộ phụ trách hỗ trợ rất nhiệt tình”.

Đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Tân Hộ Cơ, cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, Kế hoạch số 270/KH-UBND và Kế hoạch của UBND xã. Trong đó, rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, xác định rõ sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; tập trung nâng tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

Cùng với đó, xã Tân Hộ Cơ duy trì và nâng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục số hóa, chuẩn hóa, khai thác và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống.

Tiếp tục phát triển VNeID, chữ ký số công cộng, tài khoản thanh toán và các dịch vụ số thiết yếu; phối hợp đối soát số liệu chữ ký số, hồ sơ sức khỏe điện tử và các chỉ tiêu xã hội số để bảo đảm thống nhất, chính xác.

Mở rộng đào tạo kỹ năng số cơ bản cho người dân, ưu tiên người trong độ tuổi lao động; phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số” trong hướng dẫn trực tiếp tại ấp…