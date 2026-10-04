Thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho lao động miền núi

Đại diện Trường Cao đẳng Quảng Nam (cũ) tặng quà lưu niệm cho học viên trong lễ khai giảng tại xã Đông Giang. Ảnh: NTCC

Việc cần người, nghề cần học

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động đang tạo thêm lựa chọn việc làm cho lao động miền núi. Sau khóa đào tạo 4 tháng tại Trường Cao đẳng Quảng Nam cơ sở miền núi (cũ), anh A Lăng Rít (Nam Giang) được Công ty Thaco tuyển dụng sang làm việc tại Lào. Anh cho biết mỗi tháng dành dụm gửi về gia đình khoảng 8 triệu đồng, trong khi chi phí học nghề, ăn ở, đi lại được hỗ trợ.

Vốn quen với nương rẫy, anh PơLoong Lâm (trú xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) được chính quyền địa phương vận động đi học nghề ngắn hạn rồi được tuyển dụng vào làm việc tại nhà máy Thaco Kia. Sau 3 tháng được đào tạo, làm quen với môi trường sản xuất, anh có thu nhập ổn định và tiếp tục được nâng cao kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

“Ban đầu khi mới tới Chu Lai, tôi rất bỡ ngỡ và lo lắng vì trước giờ chỉ quen với nương rẫy, không biết gì về ô tô, cơ khí. Cuộc sống ở đây cũng rất khác ở quê. Nhưng sau ba tháng học tập, làm quen với công việc mới, đặc biệt là có thu nhập ổn định, tôi rất vui và yên tâm", anh Lâm nói.

UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) phối hợp với Trường Cao đẳng Quảng Nam (cũ) và Công ty Thuận An DMC tổ chức buổi tuyên truyền, đăng ký học nghề và tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Xã Trà Tập.

Tương tự, anh Alăng Hương (SN 1985, xã La Dêê, TP Đà Nẵng), từng thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được đào tạo kỹ thuật trồng chuối trong 2 tháng trước khi sang Lào làm việc tại một nông trường. Công việc 8 giờ mỗi ngày, nghỉ Chủ nhật, mang lại thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng, giúp anh có điều kiện chăm lo gia đình, con cái.

Từ những nhu cầu về việc làm cụ thể, đào tạo nghề đang được đặt gần hơn với thị trường lao động. Người học không chỉ tiếp cận kỹ năng nghề mà còn có cơ hội được kết nối với vị trí việc làm phù hợp sau đào tạo. Với lao động miền núi, đây là yếu tố quan trọng để việc học nghề gắn với chuyển đổi sinh kế và nâng cao thu nhập.

Đưa đào tạo đến đúng nơi cần nhân lực

Là xã miền núi thuộc thành phố Đà Nẵng, Đông Giang có nhiều trường mầm non, tiểu học và trường liên cấp bán trú phục vụ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Qua khảo sát, Trường Cao đẳng Quảng Nam (nay là Trường Cao đẳng Đà Nẵng) nhận thấy phần lớn lực lượng cấp dưỡng, nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn chưa qua đào tạo chuyên môn, chủ yếu làm việc dựa trên kinh nghiệm.

Trong khi đó, công việc cấp dưỡng tại trường học đòi hỏi kiến thức về dinh dưỡng, xây dựng thực đơn theo lứa tuổi, kỹ thuật chế biến và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là những yêu cầu gắn trực tiếp với chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Từ thực tế này, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Đông Giang tổ chức 2 lớp cấp dưỡng, nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn xã và các xã lân cận.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết: “Qua khảo sát của nhà trường tại địa phương, số cấp dưỡng đang làm việc tại các trường học, từ mầm non, tiểu học, trường liên cấp bán trú chưa qua đào tạo còn nhiều. Nhà trường đã phối hợp với UBND xã Đông Giang, tổ chức 2 lớp cấp dưỡng, nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn xã Đông Giang và các xã lân cận. Mục tiêu của khóa học là đào tạo cho cá nhân đảm nhiệm có năng lực trong lĩnh vực chế biến món ăn, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm...”

Khóa đào tạo cao đẳng, trung cấp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn giai đoạn 2026 - 2028 được tổ chức ngay tại xã Đông Giang, điểm học đặt tại Trường Mầm non Prao - Tà Lu. Học viên là những người đang trực tiếp làm công tác cấp dưỡng, nấu ăn tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Chương trình tập trung vào kỹ thuật chế biến món ăn, nguyên lý dinh dưỡng học đường, xây dựng thực đơn theo lứa tuổi và các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn tập thể. Việc tổ chức đào tạo ngay tại địa phương giúp học viên thuận lợi tham gia khóa học, đồng thời có thể vận dụng kiến thức vào công việc đang đảm nhiệm.

Học viên Lê Thị Thanh Nha phát biểu tại lễ khai giảng khóa học cấp dưỡng.

Ông ĐaLây Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang, nhấn mạnh: “Việc mở lớp đào tạo nghề ngay tại địa phương là một bước đi thiết thực, giúp giải quyết trực tiếp bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ và ẩm thực cho xã nhà. Chính quyền địa phương kỳ vọng đây sẽ là cơ hội lớn để các bạn thanh niên nâng cao tay nghề, tự tin lập nghiệp, từ đó tạo dựng sinh kế bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Chị Lê Thị Thanh Nha - học viên, cho biết việc mở lớp cao đẳng, trung cấp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn tại Đông Giang đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nâng cao trình độ chuyên môn của những người đang công tác tại trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Việc đưa lớp học về tận cơ sở giúp giảm trở ngại về khoảng cách địa lý, đồng thời tạo điều kiện để người lao động vừa học, vừa tiếp tục công việc. Với chương trình đào tạo xuất phát từ nhu cầu thực tế của trường học, kiến thức nghề được gắn trực tiếp với công việc cấp dưỡng và yêu cầu bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh.