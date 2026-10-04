Hà Nội giải quyết việc làm cho 161.000 lao động, hơn 51.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 191 phiên giao dịch việc làm trong chín tháng năm 2026. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Giải quyết việc làm cho 161.000 lao động

Theo Thống kê TP. Hà Nội, trong chín tháng năm 2026, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 161.000 lao động, đạt 94,1% kế hoạch năm.

Riêng tháng 9, số lao động được hỗ trợ, giải quyết việc làm đạt 21.900 người, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả tạo việc làm được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau.

Trong chín tháng, Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 3.011 tỷ đồng cho các đối tượng nghèo và đối tượng chính sách vay, qua đó hỗ trợ tạo việc làm cho 27.400 lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 191 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho 10.400 lao động. Khoảng 2.500 người được giải quyết việc làm thông qua hình thức đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và các hình thức khác giải quyết việc làm cho khoảng 120.700 lao động.

51.200 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Song song với kết quả giải quyết việc làm, số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng khá mạnh.

Trong chín tháng, Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 51.200 người, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền hỗ trợ khoảng 1.943 tỷ đồng, tăng 22,5%.

Hơn 47.500 người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm mới và 742 người được hỗ trợ học nghề.

Riêng trong tháng 9, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 6.299 người với số tiền khoảng 294 tỷ đồng.

Trong số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 9, có 1.718 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mới và 110 người được hỗ trợ học nghề với số tiền 431 triệu đồng.

Việc đồng thời ghi nhận số lao động được giải quyết việc làm ở mức cao và số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng không nhất thiết là hai xu hướng đối lập. Các số liệu phản ánh những dòng dịch chuyển khác nhau trên thị trường lao động: có người tìm được việc làm mới, trong khi một bộ phận khác chấm dứt việc làm và tham gia hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, mức tăng 37,3% về số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là chỉ báo đáng chú ý đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý lao động.

Ở góc độ doanh nghiệp, những biến động về nhu cầu tuyển dụng, cơ cấu ngành nghề, kỹ năng và mức lương có thể dẫn tới tình trạng doanh nghiệp cần lao động nhưng người tìm việc chưa đáp ứng đúng yêu cầu.

Số người được hỗ trợ học nghề hiện còn khá nhỏ so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong chín tháng, 742 người được hỗ trợ học nghề trên tổng số 51.200 người được quyết định hưởng trợ cấp.

Điều này đặt ra yêu cầu tăng hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và đào tạo lại kỹ năng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng AI đang làm thay đổi yêu cầu đối với nhiều vị trí việc làm.

Với 161.000 lao động được giải quyết việc làm sau chín tháng, Hà Nội đã tiến gần mục tiêu cả năm. Cùng với số lượng việc làm, chất lượng, tính bền vững và khả năng kết nối người thất nghiệp trở lại thị trường sẽ là những chỉ số tích cực cho thời gian tới.