Nhiều nước OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 11

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9/2026 cho tháng 11/2026. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên 31,01 triệu thùng.

Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC+ phải giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ.

Từ tháng 9, với việc tăng mức sản lượng dầu tối đa cho phép thêm 188.000 thùng/ngày so với tháng 8, các quốc gia thành viên OPEC+ này đã chấm dứt thực hiện các biện pháp hạn chế tự nguyện được áp dụng từ năm 2023, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực.

Dự kiến, ngày 1/11 tới, nhóm các nước này sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tháng tiếp theo để đánh giá tình hình thị trường.