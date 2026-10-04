Sầu riêng siêu rẻ, giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg

Tranh thủ cuối tuần vào siêu thị, chị Ngọc Hoa (sống tại phường Cầu Kiệu) mua một lúc nhiều loại trái cây cho cả gia đình, trong đó có cả sầu riêng. Chị cho biết nhân viên giới thiệu sản phẩm sầu riêng Ri6 đang được giảm giá còn 67.000 đồng/kg loại nguyên trái. "Bình thường giá sầu riêng khá mắc nhưng nay giảm giá rẻ, tôi 'chốt đơn' liền 2 trái", chị nói thêm.

Sầu riêng khuyến mại hút hàng

Thực tế tại siêu thị MM Mega Market (phường An Phú), giá sầu riêng Ri6 đang được giảm từ 89.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg, loại nguyên trái, còn loại đã tách cơm có giá ưu đãi chỉ từ 109.000 đồng/kg. Mức giá này thu hút rất đông khách hàng mua sắm cuối tuần, thậm chí nhân viên cho biết kể từ khi áp dụng giá khuyến mại, số lượng hàng trên quầy hết rất nhanh.

Không riêng gì MM Mega Market, siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh) chuẩn bị một quầy riêng để trưng bày các loại sầu riêng đang được áp dụng giá khuyến mại. Sầu riêng Thái Monthong đang được giảm từ 99.000 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Hạt Lép có giá từ 75.000 đồng/kg.

Hay tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, người mua có thể dễ dàng bắt gặp các sạp treo bảng giá sầu riêng chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg. Cụ thể, giá sầu riêng Ri6, Hạt Lép, Chuồng Bò tại chợ dao động từ 70.000 đồng/kg, còn sầu riêng Musang King có giá nhỉnh hơn khoảng 100.000 đồng/kg. Loại sầu tách cơm tại chợ sẽ có giá dao động từ 90.000 đồng/kg.

Giá một số loại sầu riêng tại chợ dao động từ 70.000 đồng/kg loại nguyên trái. Ảnh: Anh Nguyễn.

Một chủ sạp chuyên bán sỉ và lẻ các loại sầu riêng tại chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết gần đây, giá sầu đã dần hạ nhiệt vì sản lượng trồng tăng mạnh ở nhiều tỉnh thành tăng mạnh, qua đó giúp nhiều khách hàng có thể dễ dàng mua với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với các năm trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết việc giá sầu riêng tại các siêu thị và chợ trong nước giảm chỉ vài chục nghìn đồng/kg chủ yếu do quy luật cung - cầu của thị trường và một phần liên quan đến sản lượng.

Theo ông, trước lễ Quốc Khánh Trung Quốc, giá sầu riêng có xu hướng tăng do nhu cầu mua để biếu tặng trong dịp lễ này tăng cao. "Quốc Khánh là một ngày lễ lớn của người dân Trung Quốc, khiến nhu cầu tiêu thụ tăng và kéo theo giá trái cây nói chung, trong đó có sầu riêng đi lên", ông Nguyên nói thêm.

Tuy nhiên sau dịp lễ lớn trên, nhu cầu mua bán loại "trái cây vua" tại Trung Quốc giảm, trong khi quốc gia này lại là một trong những thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn của Việt Nam. Vì vậy, các đầu mối thu mua trong nước cũng phải giảm lượng hàng nhập vào.

Sản lượng xuất khẩu không còn cao kéo theo giá bán mặt hàng này trong nước giảm mạnh. Khi nhu cầu của thị trường nhập khẩu giảm, việc tiếp nhận hàng từ phía đối tác trở nên khó khăn hơn, khiến tỷ lệ sầu riêng không đạt điều kiện xuất khẩu tăng lên. Từ đó, lượng sầu riêng dồn về thị trường nội địa nhiều hơn, qua đó tạo áp lực kéo giá bán trong nước đi xuống.

Khó cạnh tranh với trái cây nội địa Trung Quốc

Đáng nói, không chỉ sầu riêng hạ giá, các loại trái cây khác cũng đang có giá rất rẻ. Đơn cử, dưa hấu đỏ loại 1 đang được các hệ thống siêu thị bán giá chỉ từ 14.000 đồng/kg, bưởi Năm Roi từ 31.000 đồng/kg, cam sành 17.000 đồng/kg, thanh long 21.000 đồng/kg, bơ Booth Đà Lạt khoảng 32.000 đồng/kg, dưa lưới ruột cam chỉ từ 29.000 đồng/kg.

Một số loại trái cây khác cũng đang được bán với giá rẻ hơn so với trước đây. Ảnh: Anh Nguyễn.

Còn tại chợ, mức giá còn xuống sâu hơn, với cam chỉ từ 12.000 đồng/kg, thanh long có nơi bán khoảng 10.000-15.000 đồng/kg, mãng cầu na khoảng 30.000 đồng/kg, măng cụt khoảng 30.000 đồng/kg,...

Ông Nguyên cho rằng việc nhiều loại trái cây khác trên thị trường đang có giá rất rẻ cũng liên quan trực tiếp đến tình hình xuất khẩu sang nước ngoài.

Khác với loại "trái cây vua", hầu hết mặt hàng trái cây đều được Trung Quốc tự sản xuất trong nước. Do đó, trái cây Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh về thời điểm bán hàng mà còn phải cạnh tranh với nguồn cung nội địa của Trung Quốc, từ đó khiến giá giảm sâu.

Riêng với thanh long, mặt hàng đang bị rớt giá nghiêm trọng, ông Nguyên lý giải Trung Quốc có thể trồng loại trái cây này từ tháng 5 đến tháng 11 và chỉ trồng ít hơn vào mùa đông, tức thời tiết dần chuyển lạnh. Do đó, mùa đông mới là thời điểm thuận lợi để Việt Nam có thể xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, đặc biệt với sản lượng nhiều hơn và giá tốt hơn.

"Vào mùa hè, Trung Quốc trồng được thanh long nên giá rẻ hơn. Yếu tố này khiến quá trình đưa sản phẩm thanh long qua thị trường này càng thêm khó, cộng thêm logistics nên chi phí tăng cao", ông nói.

Về giải pháp, đại diện hiệp hội nhìn nhận đối với những mặt hàng mà Trung Quốc có thể tự sản xuất, Việt Nam cần phải nghiên cứu thời vụ để tránh tình trạng cạnh tranh trực tiếp với nguồn hàng nội địa của thị trường này.

Thực tế cho thấy ở thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể cạnh tranh tốt với hàng nước ngoài nhập vào Trung Quốc. Nhưng khi phải cạnh tranh với hàng nội địa, trái cây Việt sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Bên cạnh vấn đề cạnh tranh với nguồn cung nội địa, doanh nghiệp Việt Nam còn phải chịu chi phí logistics ngày càng cao, khiến việc xuất khẩu sang Trung Quốc càng trở nên khó khăn.