Phương án nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Âm lịch và Quốc khánh

Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ 07 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 04 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VGP)

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với các phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

Nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 nghỉ 7 ngày

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Việc bố trí thời gian nghỉ nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian đón Tết, nghỉ ngơi, sum họp gia đình, đồng thời bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị được duy trì ổn định.

Quốc khánh năm 2027 nghỉ 4 ngày liên tục

Đối với dịp lễ Quốc khánh năm 2027, thời gian nghỉ gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Trong đó, 2 ngày là ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.