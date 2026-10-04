Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng, vốn đăng ký tăng 32,7%

Vốn đăng ký bình quân đạt 12,6 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt gần 149.700 doanh nghiệp, đăng ký sử dụng hơn 733.100 lao động. Đáng chú ý, tốc độ tăng của vốn đăng ký cao hơn đáng kể so với số lượng doanh nghiệp. Tổng vốn đăng ký đạt 1,884 triệu tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đăng ký bình quân đạt 12,6 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 28,5%.

Tính cả vốn đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 9, gần 11.600 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175.800 tỷ đồng và gần 75.500 lao động. So với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,9%, vốn đăng ký giảm 7,2%, trong khi số lao động đăng ký tăng 25%.

Quy mô vốn đăng ký tăng cùng với kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực ở nhiều khu vực góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay và những năm tới.

Hơn 223.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Bên cạnh gần 149.700 doanh nghiệp thành lập mới, trong 9 tháng có gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, hơn 223.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, tương đương bình quân khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng.

Ở chiều ngược lại, gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Khoảng 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%. Trong khi đó, hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm.

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo kỳ vọng tích cực hơn trong quý IV

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III của Cục Thống kê đối với các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh có sự phân hóa. Cụ thể, 34,2% doanh nghiệp cho biết tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý III tốt hơn quý II; 45,7% nhận định hoạt động ổn định, trong khi 20,1% cho rằng khó khăn hơn.

Đối với quý IV, tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất, kinh doanh cải thiện có xu hướng tăng. Có 39,2% doanh nghiệp dự kiến hoạt động sẽ tốt lên so với quý III; 44,7% dự báo ổn định và 16,1% dự báo khó khăn hơn.