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Thư chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ

Ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kỷ niệm tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Trung ương và bang Gujarat.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Narendramodi.in)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Narendramodi.in)

Nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kỷ niệm tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Trung ương và bang Gujarat, ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-chuc-mung-thu-tuong-an-do-453825.html