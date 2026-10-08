Thư chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc tiếp xúc bên lề với Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.