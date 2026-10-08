Để bảo hiểm y tế thực sự là tấm lá chắn an sinh cho học sinh, sinh viên Hà Nội

Học sinh Trường tiểu học Nhân Chính, Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

99,46% học sinh, sinh viên tại Hà Nội tham gia bảo hiểm y tế

Chiều 8/10, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến “Bảo hiểm y tế - tấm lá chắn an sinh cho học sinh, sinh viên Thủ đô” trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, cho biết, theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, học sinh-sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, với tỷ lệ hỗ trợ từ 50% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.

Các đại biểu dự giao lưu trực tuyến “Bảo hiểm y tế - tấm lá chắn an sinh cho học sinh, sinh viên Thủ đô”. (Ảnh: HSS)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng qua các năm học.

Cụ thể, năm 2022-2023 là 99,13%, năm 2023-2024 là 99,28%, năm 2024-2025, là 99,34%. Trong năm học 2025-2026, toàn thành phố Hà Nội có hơn 2,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,46%. Trong đó, nhiều địa phương đạt tỷ lệ bao phủ rất cao, chênh lệch giữa các địa bàn cũng không quá lớn.

Việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế không chỉ bảo đảm cho học sinh, sinh viên được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, mà còn giảm rủi ro khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.

Hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027, các ngành: giáo dục và đào tạo, bảo hiểm xã hội, các đơn vị liên quan cùng các địa phương đã và đang có nhiều hoạt động nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu này.

Trong năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên là 50%. Như vậy, mỗi năm học sinh, sinh viên chỉ cần đóng 683.100 đồng để tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, với các học sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội, sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 2 đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố, chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thủ đô, kể cả công lập và ngoài công lập; học sinh, sinh viên thuộc xã đảo Minh Châu.

Chương trình giao lưu trực tuyến đã cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho cơ sở giáo dục, phụ huynh và các em học sinh, sinh viên những nội dung mới nhất về chính sách bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên, để thực hiện đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người tham gia.

Quyền lợi của học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Thông tin về các quyền lợi của học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được khi đi khám, chữa bệnh, bà Trần Thị Mai Phương, Phó trưởng Phòng Chế độ bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) cho biết, theo Điều 21 và Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được hưởng các quyền lợi sau.

Về phạm vi thanh toán, được chi trả chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú, cấp cứu; bao gồm cả khám, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa, khám, chữa bệnh y học gia đình, khám, chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con.

Được thanh toán chi phí thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế, máu và chế phẩm máu nằm trong danh mục do Bộ Y tế ban hành.

Về mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh, học sinh-sinh viên thông thường được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng (người bệnh cùng chi trả 20%).

Được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Học sinh-sinh viên thuộc các đối tượng chính sách đặc thù (hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn, con liệt sĩ, học sinh khuyết tật nặng...) được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên đầu cấp và cuối cấp

Giải đáp về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên đầu cấp và cuối cấp, ông Ngô Trung Tứ, Phó trưởng Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia (Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) cho biết, căn cứ Điều 13 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế quy định như sau.

Học sinh lớp 1: Từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Học sinh lớp 12: Từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31/12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Từ ngày nhập học; trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn.

Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khuyến khích học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31/12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này mà lần đầu tiên tham gia bảo hiểm y tế hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ bảo hiểm y tế.