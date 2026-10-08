Đồng loạt khánh thành tượng đài 'Nghe lời non nước' tại các đơn vị Biên phòng ở Hải Phòng

Lễ khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước” tại Hải đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Đây là công trình mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, đồng thời, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 68 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 38 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Tượng đài “Nghe lời non nước” phác họa hình ảnh Bác Hồ ân cần căn dặn người chiến sĩ Biên phòng, được xây dựng tại vị trí trang trọng trong khuôn viên các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, bảo đảm tính thẩm mỹ cao, độ bền vững và kiến trúc hài hòa với không gian từng đơn vị. Công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, tạo không gian văn hóa, tinh thần trang nghiêm mà còn thể hiện tình cảm, lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài chính là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Công trình chính là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố gắn với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Tượng đài như lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm lời dạy của Bác; luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo của thành phố Cảng.

Việc khánh thành công trình tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố, khẳng định quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đặc biệt, tượng đài còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhân dân khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng, qua đó cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đoàn kết quân-dân cùng chung tay giữ gìn vững chắc phên dậu của Tổ quốc.