An Giang kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai toàn diện

Trước những tổn thất do thiên tai gây ra, Chi cục Thủy lợi An Giang đã chủ động tham mưu các kịch bản ứng phó và chính sách hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; tổng hợp báo cáo thiệt hại nhanh từ các địa phương trình cấp trên phê duyệt các nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những tháng còn lại cuối năm 2026, ngành chức năng tỉnh khảo sát và xử lý sạt lở bờ sông, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Cụ thể như: Khoanh vùng các điểm xung yếu, cảnh báo nguy hiểm các đoạn bờ sông nguy cơ sạt lở cao, nhất là khu vực đông dân cư; theo dõi chặt chẽ thủy văn mùa lũ và triều cường để phát hiện sớm các dấu hiệu rạn nứt, sụt lún; di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm…

Tiếp đến, ngành chức năng kiểm tra, theo dõi sát tình hình nước nhiễm mặn ở các khu vực An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Châu Thành, Rạch Giá để vận hành các cống ứng phó kịp thời. Đặc biệt, chủ động điều tiết các cống vùng ven biển như cống Sông Kiên, Kênh Nhánh, Kênh Cụt, Vàm Bà Lịch, cống số 1… tại Rạch Giá, Châu Thành và hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, nhằm kiểm soát nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, giữ ngọt và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.

Để đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ, triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới và sạt lở trong thời gian tới, An Giang chủ động triển khai phương án tổng thể, chuyển mạnh trạng thái từ “ứng phó bị động” sang “chủ động phòng ngừa” nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân và sản xuất.

Các biện pháp trọng tâm, cốt lõi được tập trung thực hiện bao gồm: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm từ xa, tăng cường dự báo, quan trắc mực nước và lượng mưa tại các địa bàn đầu nguồn; thông báo kịp thời diễn biến thời tiết đến các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân để chủ động phương án sản xuất, né tránh các vùng nguy cơ sạt lở hoặc ngập lũ; tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống thiên tai.