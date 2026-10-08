Huế phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Tại Lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã công bố hoàn thành 96 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Q.T)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cho biết, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả trong những năm qua. Từ 16.006 hộ nghèo, chiếm 4,93% vào năm 2021, đến cuối năm 2025, toàn thành phố còn 3.713 hộ nghèo, chiếm 1,08%.

Trong năm 2025-2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Huế vận động được hơn 32 tỷ đồng. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất; tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường và hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Tài kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Tại Lễ phát động, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị đã đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". (Ảnh: Q.T)

Mục tiêu thành phố Huế đặt ra trong giai đoạn 2025-2030 là cơ bản không còn hộ nghèo. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, công tác giảm nghèo thời gian tới cần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân có việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập và tự vươn lên ổn định cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường được đề nghị nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của người dân, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng lúc; đồng thời quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” công khai, minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả.