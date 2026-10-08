Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào 'không gì có thể lay chuyển'

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, những tổ chức có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Lào và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị mỗi nước; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận cũng như giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa Nhân dân hai nước. Thủ tướng khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ là quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mà trước hết còn là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thủ tướng nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị mỗi nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai Mặt trận và các Hội Hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu Nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương, các tổ chức. Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Đồng chí Laopaoxong Navongxay trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; đánh giá cao việc Thủ tướng lựa chọn Lào là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân Thủ tướng đối với quan hệ Lào - Việt Nam.

Đồng chí Laopaoxong Navongxay mong Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai Mặt trận - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Laopaoxong Navongxay nhấn mạnh ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Chính phủ diễn ra cùng ngày là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Laopaoxong Navongxay nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước; tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối Nhân dân, trong đó có cộng đồng cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Đồng chí Laopaoxong Navongxay đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo của Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về hợp tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo nhân dịp chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Laopaoxong Navongxay mong Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai Mặt trận, nhất là trong năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; khẳng định Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Ghi nhận và nhất trí với các ý kiến, đề xuất của lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, khẳng định đây là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển. Thủ tướng đề nghị tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào với các tổ chức tương ứng của Lào; tăng cường các hoạt động giao lưu Nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên hai nước học tập, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân đối với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng, với sự chung tay của hai Mặt trận, các Hội Hữu nghị và Nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.