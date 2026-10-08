Phú Quốc tăng tốc thi công trục đường 10 làn xe kết hợp tuyến LRT đón APEC

Từng mét đào nền đường đều được kiểm soát khắt khe do bên dưới dày đặc hệ thống cáp điện và đường ống cấp nước sinh hoạt. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Đây là mạng lưới huyết mạch nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với cụm công trình hội nghị tỷ đô ở phía nam đảo. Trong mạng lưới giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tuyến đường tỉnh ĐT.975 được xác định là trục xương sống kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về khu vực trung tâm và quần thể Hội nghị-Triển lãm APEC. Dự án có chiều dài 19,26km, lộ giới 62m với quy mô lên tới 10 làn xe, chính thức khởi công từ tháng 9/2025 và hướng tới mục tiêu thông toàn tuyến vào quý II/2027.

Ghi nhận thực tế trên công trường ĐT.975, phân đoạn dài khoảng 1,5km từ ngã tư khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến nút giao APEC hiện đã cơ bản định hình.

Để bám sát lộ trình thảm bê-tông nhựa hai bên tuyến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, đơn vị thi công đã huy động lượng cơ giới và nhân lực ở mức tối đa.

Nếu thông thường các đoạn tuyến vài trăm mét chỉ cần khoảng 4 máy xúc, thì tại đây nhà thầu đã tập kết tới 15 máy xúc, 40 xe ben chở đất và 10 xe ben chở cát cùng đội ngũ kỹ sư thiện chiến.

Các kíp lái máy luân phiên làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm nhằm hạn chế tối đa thời gian máy nghỉ.

Các nhà thầu tập kết 15 máy xúc, 40 xe ben chở đất và 10 xe ben chở cát cùng đội ngũ kỹ sư thiện chiến, luân phiên làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Mặc dù tăng tốc cơ giới hóa nhưng từng mét đào nền đường đều được kiểm soát khắt khe do bên dưới dày đặc hệ thống cáp điện trung thế và đường ống cấp nước sinh hoạt. Các kỹ sư điện nước phải phối hợp trực tiếp với lái máy và người dân địa phương để dò tuyến hạ tầng ngầm trước khi hạ gầu múc.

Ngoài ra, hiện tại, thời tiết trên đảo mưa nhiều, kết hợp nền đất yếu thường xuyên gây ngập úng mặt bằng, buộc đội ngũ thi công phải vừa bơm hút nước liên tục, vừa tranh thủ từng khoảng tạnh ráo để lu lèn đất.

Hạng mục hào kỹ thuật trên tuyến ĐT.975 hiện đã đạt khoảng 70%, hệ thống thoát nước dọc, nền móng đường và 4 cây cầu trên tuyến đã thi công khoảng 55-60% khối lượng. Khác với các dự án mở rộng thông thường, ĐT.975 được quy hoạch theo mô hình trục giao thông đa phương thức hiện đại. Toàn bộ dải phân cách giữa được dành riêng cho tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT).

Tuyến LRT dài khoảng 17,59km đường đôi; trong đó có 14,81km trên mặt đất, 0,78km trên cao và khoảng 2km đi ngầm qua khu lõi Trung tâm Hội nghị-Triển lãm APEC.

Tuyến LRT dài khoảng 17,59km đường đôi. Trong đó có 14,81km trên mặt đất, 0,78km trên cao và khoảng 2km đi ngầm qua khu lõi Trung tâm Hội nghị-Triển lãm APEC, giúp loại bỏ giao cắt đồng mức tại khu vực này.

Khi chính thức vận hành, hệ thống LRT sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay về cụm công trình nam đảo chỉ còn khoảng 20 phút. Hiện các hạng mục hầm, cầu và nhà ga của tuyến đang được đẩy mạnh thi công, song song đó là hoạt động lắp đặt đường ray trên nền đường.

Là mảnh ghép tiếp nối liền mạch từ ĐT.975, Đại lộ APEC dài khoảng 3km có nhiệm vụ kết nối ĐT.46 (đường Nguyễn Văn Cừ) với ĐT.975, dẫn thẳng vào cụm Trung tâm Hội nghị-Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng.

Tuyến đường sở hữu mặt cắt ngang 68m, quy mô 4 đến 6 làn xe. Với định vị là trục giao thông mang tính nghi lễ ngoại giao, dọc tuyến và tại các nút giao sẽ được lắp đặt hệ thống màn hình LED, bảng điện tử khổ lớn hiện đại để trình chiếu hình ảnh quảng bá đất nước tới bạn bè quốc tế.

Hiện nay, công trường Đại lộ APEC đang dồn lực làm vỉa hè, nền đường và hệ thống cấp thoát nước ngầm. Trong đó, hệ thống cống ngầm và móng chiếm tới 90% khối lượng thi công hiện tại. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất ở cuối tuyến là hệ thống cống hộp 4 cửa khổng lồ, với chiều dài mỗi bên hơn 800m. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn tất hạng mục cống hộp ngay trong tháng 10/2026 để nhanh chóng hoàn thiện mặt đường, bảo đảm mục tiêu về đích toàn tuyến trong quý II/2027.

Giữa năm sau, Phú Quốc không chỉ sở hữu trục giao thông hiện đại phục vụ sự kiện quốc tế APEC 2027, mà còn tạo lập một cấu trúc đô thị kết nối hoàn chỉnh, bứt phá diện mạo kinh tế-du lịch lâu dài.

Khi toàn bộ mạng lưới vận hành đồng bộ vào quý II/2027, Phú Quốc không chỉ sở hữu trục giao thông hiện đại phục vụ sự kiện quốc tế APEC 2027, mà còn tạo lập một cấu trúc đô thị kết nối hoàn chỉnh, tạo đòn bẩy bứt phá diện mạo kinh tế-du lịch lâu dài cho vùng phía nam đảo Ngọc.

Đằng sau tiến độ thi công được duy trì đều đặn là sự phối hợp của nhiều khâu, nhiều mắt xích, công đoạn, từ chủ đầu tư, nhà thầu đến các đối tác tài chính. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc dân (NCB) cho vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, bao thanh toán, hỗ trợ các tổng thầu, nhà thầu chủ động tài chính và bảo đảm nguồn lực cho từng giai đoạn thi công.