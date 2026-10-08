[Video] Việt Nam-Lào phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy

Ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã tiến hành hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương và tái khẳng định mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Lào luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên nhất trí phát huy vai trò định hướng của quan hệ chính trị tin cậy; củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn định nội bộ, quản lý biên giới và tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng.