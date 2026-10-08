Liên minh Nghị viện Thế giới có thêm thành viên

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch IPU-153 Tulia Ackson. Ảnh: TTXVN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Anda Filip, Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Kết thúc hoạt động trong khuôn khổ IPU-153, chiều tối 8-10, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Tanzania về nước.