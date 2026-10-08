Liên minh Nghị viện Thế giới có thêm thành viên
Ngày 8-10, Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania đã tiếp tục các phiên họp, thảo luận. Đáng chú ý, IPU-153 đã chính thức chào đón Quốc hội Naoero (Nauru) trở thành thành viên thứ 184 và thông qua Nghị quyết “Phát triển xã hội bao trùm cho mọi người: Các chiến lược của nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật”.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Anda Filip, Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.
Kết thúc hoạt động trong khuôn khổ IPU-153, chiều tối 8-10, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Tanzania về nước.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/lien-minh-nghi-vien-the-gioi-co-them-thanh-vien-1059928