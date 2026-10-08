Khối thi đua số 7 Bộ Quốc phòng: Hướng trọng tâm thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm

Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội, đơn vị khối trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trong khối thi đua.

Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội chủ trì hội nghị.

Năm 2026, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Khối thi đua số 7 Bộ Quốc phòng được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức triển khai cơ bản chặt chẽ, nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị trong khối cũng tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò liên kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác TĐKT, đóng góp tích cực vào Phong trào TĐQT của toàn quân.

Phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và Quân đội diễn ra liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức ngày càng phong phú; tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua tập trung hướng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của các đơn vị, trọng tâm là khám, cấp cứu, thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, huấn luyện - đào tạo, hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ đột xuất; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số...

Thông qua các phong trào, đợt thi đua, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động có chuyển biến tích cực, nhiều khâu yếu, mặt yếu được tập trung khắc phục, trực tiếp góp phần, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức đảng vững mạnh trong sạch tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện Y học cổ truyền Quân đội bàn giao nhiệm vụ khối trưởng khối thi đua cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua số 7 Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác TĐKT và Phong trào TĐQT năm 2027; thúc đẩy sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động. Tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người chỉ huy, Hội đồng TĐKT và cơ quan chính trị các cấp; đưa công tác thi đua thực sự trở thành động lực, biện pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Hướng trọng tâm thi đua vào nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huấn luyện - đào tạo, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu...

Tại hội nghị, Khối thi đua số 7 Bộ Quốc phòng đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ khối trưởng, khối phó thi đua năm 2027. Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đảm nhiệm đơn vị khối trưởng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đảm nhiệm đơn vị khối phó.