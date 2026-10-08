Tây Ninh: Giám sát việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ông Trương Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng đoàn giám sát và Đại tá Đỗ Thành Việt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Bùi Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh; đại diện các đảng ủy trực thuộc được giám sát và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ

Theo kết quả giám sát trong thời gian từ ngày 21/2/2025 đến ngày 31/8/2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập và công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường kiểm soát quyền lực trong các khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, bố trí và sử dụng cán bộ.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh Trương Văn Hoàn phát biểu tại hội nghị.

Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức quân sự địa phương.

Trong đó, việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về công tác tại ban chỉ huy quân sự cấp xã được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đại tá Bùi Đăng Ninh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả giám sát

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh Trương Văn Hoàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong phối hợp với đoàn giám sát; đồng thời đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, đúng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Trương Văn Hoàn, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh có tính chất đặc thù, với gần 2.000 đảng viên, địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, đặc biệt trong quá trình sắp xếp tổ chức, biên chế cán bộ các cấp.

Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát.

Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát các quy định, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra; đồng thời bổ sung, hoàn thiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa phù hợp với tình hình tổ chức và nhiệm vụ sau sắp xếp.

Qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.