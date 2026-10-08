Biến đổi khí hậu: Hội nghị trù bị COP31 cam kết hành động thiết thực

Hội nghị trù bị Pre-COP31 này quy tụ các nhà lãnh đạo, bộ trưởng và quan chức cấp cao của khu vực Thái Bình Dương và quốc tế để thảo luận về các vấn đề như hành động khí hậu, khả năng phục hồi, an ninh năng lượng và tài chính khí hậu.

Cuộc họp đã chứng kiến những cam kết quốc tế mới đối với Cơ sở Khả năng phục hồi Thái Bình Dương (PRF), một sáng kiến do các nước Thái Bình Dương dẫn đầu được thiết kế để giúp các cộng đồng chuẩn bị cho các rủi ro về khí hậu và thiên tai trước khi thảm họa xảy ra.

Điện khí hóa nổi lên như một ưu tiên chính cho COP31. Các đại biểu nhấn mạnh tiềm năng của điện khí hóa trong việc giảm phát thải, tăng cường an ninh năng lượng, giảm chi phí năng lượng và tạo ra các cơ hội kinh tế.

Hành động về khí hậu đại dương cũng dự kiến sẽ được đề cập nổi bật tại COP31. Các quốc đảo Thái Bình Dương từ lâu đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của đại dương trong việc điều tiết khí hậu toàn cầu, và Pre-COP31 đã củng cố lời kêu gọi tích hợp mạnh mẽ hơn hành động về đại dương vào chính sách khí hậu toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước sẽ đăng cai COP31 vào tháng 11 tới, cho biết sẽ nỗ lực hướng tới Tuyên bố Đại dương Antalya nhằm tăng cường nhận thức về mối liên hệ giữa đại dương và khí hậu, đồng thời thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa trên đại dương.

Kết quả của Hội nghị trù bị dự kiến sẽ giúp đưa các ưu tiên và kinh nghiệm thực tiễn của khu vực Thái Bình Dương vào các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu tại COP31.